Infraestructuras
Requena exige a la Generalitat reparar el deteriorado acceso a la estación de AVE
El pleno municipal aprueba la moción del PSPV para instar a la Generalitat Valenciana a reparar el acceso principal a la estación de AVE Requena–Utiel
El pleno municipal de junio ha aprobado la moción presentada por el PSPV de Requena en la que se insta a la Generalitat Valenciana a acometer la reparación del acceso a la estación de AVE Requena–Utiel, una infraestructura que, según la formación socialista, presenta un notable deterioro.
Según recoge la iniciativa aprobada, “se reclama una actuación sobre el tramo inicial de la vía, que presenta un importante deterioro del firme”, al tratarse del único acceso rodado a la estación.
El texto subraya además que este vial “es utilizado diariamente tanto por los usuarios del AVE como por las empresas ubicadas en la zona”, entre ellas “diversas bodegas y una planta embotelladora, una de las más importantes de la comarca Requena-Utiel”, lo que refuerza, según el grupo proponente, la necesidad de una intervención urgente.
Con la aprobación de la moción, el ayuntamiento insta a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a “acometer cuanto antes las obras necesarias para garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad y accesibilidad” en el entorno de la estación.
Compromiso para que el parking sea gratis
Desde el PSOE de Requena han señalado que continuarán reclamando mejoras en esta infraestructura estratégica, y han reiterado su compromiso para que el aparcamiento de la estación vuelva a ser gratuito. En este sentido, la formación defiende que se trata de “una reivindicación histórica de los usuarios” y una medida que “contribuiría a mejorar la competitividad y el uso de esta infraestructura clave para Requena y la comarca de la Plana de Utiel-Requena”.
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