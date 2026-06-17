Utiel reabre al público el paseo del río Magro tras las obras de rehabilitación por la dana

El Ayuntamiento de Utiel informa de la reapertura al tránsito ciudadano del paseo situado a orillas del río Magro, a su paso por la Avenida Julio López Tarín. Este espacio, que permaneció cerrado temporalmente debido a los daños estructurales provocados por la dana, ha sido objeto de una intervención integral de rehabilitación.

Las obras, llevadas a cabo por la Conselleria de Agricultura, han permitido restablecer la normalidad en esta zona del casco urbano. Esta actuación se ha visto complementada por las labores realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, centradas en el ensanche del cauce. Gracias a esta obra de ingeniería, se ha duplicado la capacidad del río, una medida de carácter estratégico que refuerza la seguridad preventiva de la ciudad ante posibles episodios de lluvias intensas.

Continuidad en la estrategia de reconstrucción

Los trabajos proyectados tendrán continuidad a través de una segunda fase, ya confirmada por la Conselleria de Agricultura, que extenderá la ampliación del cauce del río Magro desde la Avenida Julio López Tarín hasta la zona del Instituto.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha destacado la importancia de estas infraestructuras para el municipio: "Nuestro objetivo prioritario sigue siendo la reconstrucción de Utiel, con la meta clara de restituir los servicios y mejorar las condiciones de nuestras infraestructuras para garantizar un municipio más resiliente y seguro que antes del 29 de octubre".

Con la conclusión de esta primera etapa, las actuaciones técnicas continúan planificadas con el fin de compaginar la recuperación de los espacios públicos de uso diario con la implantación de medidas de seguridad ambiental y urbana en el término municipal.