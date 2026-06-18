Requena exige a la Generalitat la resolución definitiva y archivo del expediente de la planta de biogás

El Ayuntamiento de Requena ha solicitado a la Generalitat Valencianaque resuelva de forma definitiva el expediente relativo a la planta de biogás proyectada en el término municipal y proceda a su archivo, atendiendo a los informes técnicos desfavorables emitidos por el consistorio y a la oposición manifestada por parte de la ciudadanía.

Según ha informado el ayuntamiento a este diario, el proyecto se tramita como una Declaración de Interés Comunitario (DIC), una figura urbanística que permite autorizar determinados usos en suelo no urbanizable, en este caso vinculados a actividades industriales, energéticas o de servicios, como instalaciones de generación de energía renovable.

El consistorio asegura que ya remitió en su momento a la Conselleria competente varios informes técnicos desfavorables en los que se planteaban objeciones desde el punto de vista urbanístico, territorial y municipal.

Además, representantes municipales mantuvieron una reunión con responsables autonómicos el pasado mes de febrero para trasladar directamente la posición del municipio y solicitar que estas consideraciones fueran tenidas en cuenta en la tramitación del expediente.

Falta de respuesta de la administración autonómica

El consistorio requenense sostiene que, desde aquella reunión, ha solicitado en cuatro ocasiones información actualizada sobre el estado del expediente, así como una nueva reunión con la administración autonómica, sin haber recibido hasta ahora respuesta ni comunicación oficial.

Petición de resolución y archivo del proyecto

Ante esta situación, el consistorio considera que la Generalitat Valenciana debe actuar con responsabilidad y resolver el procedimiento de manera definitiva, procediendo al archivo del proyecto y poniendo fin a la incertidumbre existente entre los vecinos y vecinas de San Antonio de Requena y del resto del municipio.

El ayuntamiento insiste en que debe respetarse la posición defendida por el consistorio y los informes técnicos emitidos, y reclama que no se autorice la instalación de la planta proyectada.