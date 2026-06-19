Sucesos
Requena y la Pobla de Vallbona aumentan más de un 22% la criminalidad en el arranque de 2026
Llíria es el único municipio del interior de Valencia que experimenta un leve descenso en la criminalidad convencional
La criminalidad convencional aumentó un 7,7% en la provincia de Valencia durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de Balance de Criminalidad publicados por el Ministerio del Interior. En términos absolutos, los hechos conocidos pasaron de 28.368 entre enero y marzo de 2025 a 30.545 en los tres primeros meses de este año.
La evolución provincial se sitúa por encima de la registrada en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde la criminalidad convencional creció un 5,8%, pasando de 53.786 a 56.886 infracciones penales conocidas.
Municipios de más de 20.000 habitantes
Entre los municipios valencianos de más de 20.000 habitantes incluidos en el informe, Requena y la Pobla de Vallbona presentan los incrementos más significativos. Requena registró 222 delitos frente a los 179 del primer trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 24%. Por su parte, la Pobla de Vallbona pasó de 179 a 220 infracciones, con un crecimiento del 22,9%.
También se observó un incremento en Riba-roja de Túria, donde los hechos conocidos aumentaron un 3,3%, al pasar de 301 a 311 casos. En Bétera, la subida fue más moderada, del 1%, con 193 delitos contabilizados frente a los 191 del año anterior.
Ligero descenso en Llíria
Por el contrario, Llíria fue el único de los municipios analizados que registró un ligero descenso de la criminalidad convencional. Los hechos conocidos pasaron de 310 a 309, una reducción del 0,3% respecto al primer trimestre de 2025.
Los datos proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior y recogen información aportada por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales.
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