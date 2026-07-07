L'ETNO lleva a Caudete de las Fuentes la exposición 'Tierra de Campanas' sobre el patrimonio campanero valenciano

El Museo Etnológico de Caudete de las Fuentes acogerá desde este 8 de julio y hasta el 12 de septiembre la exposición itinerante 'Tierra de Campanas', una iniciativa de L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputación de Valencia, que acerca al público la importancia patrimonial, histórica y social de las campanas en la cultura valenciana.

La muestra, producida por el Museu de l'Horta Sud e itinerada por L'ETNO, podrá visitarse en la antigua biblioteca del municipio, actual sede del museo etnológico. Está comisariada por Pau Sarrió, autor del estudio 'Les veus de l'Horta Sud', publicado por el Institut d'Estudis Comarcals (IDECO), y cuenta con el diseño expositivo de Eugenio Simó.

El diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Paco Teruel, ha destacado la importancia de acercar este tipo de iniciativas a toda la provincia. "Queremos que la cultura llegue a cada rincón de la provincia y, con esta propuesta, 'Tierra de Campanas', ponemos en valor nuestras tradiciones, nuestra memoria y nuestra identidad compartida", ha señalado.

El itinerario aborda sus orígenes

La exposición propone un recorrido por la historia y la relevancia de las campanas a través de cinco ámbitos temáticos. El itinerario aborda sus orígenes, el proceso de fundición, los usos tradicionales tanto religiosos como civiles, con un espacio dedicado a las matracas, la mecanización de los campanarios y el nacimiento de las nuevas generaciones de campaneros y campaneras.

Uno de los ejes de la muestra es la recuperación del papel desempeñado por las mujeres en el toque de campanas a lo largo de la historia, una aportación que la exposición reivindica como parte esencial de este patrimonio cultural.

El recorrido incorpora además diversos elementos interactivos. Los visitantes podrán conocer una reproducción a escala del interior de un campanario, tocar una campana y hacer sonar diferentes carracas de mano. La experiencia se completa con códigos QR y pantallas audiovisuales que permiten descubrir vídeos de campanas de distintas partes del mundo, toques manuales tradicionales, el funcionamiento de un reloj de campanario y entrevistas a campaneros, configurando un paisaje sonoro que varía en función del recorrido y de la participación del público.