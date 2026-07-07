El PSPV de Utiel propone ampliar el horario y hacer gratuita la piscina municipal durante la ola de calor

El Grupo Municipal Socialista de Utiel ha propuesto al ayuntamiento la adopción de una serie de medidas extraordinarias para paliar los efectos de la intensa ola de calor prevista para los próximos días. Así lo ha trasladado el PSPV de Utiel a través de un comunicado, en el que plantea convertir la piscina municipal en un "refugio climático" para la ciudadanía.

Entre las iniciativas presentadas figura la ampliación del horario de apertura de la instalación, que pasaría de las 10.00 a las 22.00 horas, la organización de baños nocturnos y la gratuidad de la entrada mientras se mantenga el episodio de calor extremo.

"Instalaciones modernas y de gran calidad"

Según explica el comunicado, la piscina municipal dispone de "unas instalaciones modernas y de gran calidad", con espacios diferenciados para el baño y la natación, una zona infantil con juegos acuáticos y toboganes, amplias zonas verdes y abundantes espacios de sombra, lo que, a juicio de los socialistas, la convierte en un espacio adecuado para hacer frente a las altas temperaturas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Arenas, afirma que "Utiel dispone de unas instalaciones municipales magníficas y creemos que, precisamente en momentos como este, deben ponerse al servicio de toda la ciudadanía. La piscina puede convertirse estos días en un auténtico refugio climático para muchas familias, personas mayores y niños y niñas que necesitan un lugar donde protegerse del calor".

"Busca aliviar la economía de muchas familias"

Desde el PSPV-PSOE de Utiel sostienen que estas medidas beneficiarían especialmente a las familias con menores durante las vacaciones escolares, a las personas mayores y a quienes permanecen en el municipio durante el verano. Además, aseguran que la propuesta busca aliviar la economía de muchas familias y facilitar el acceso a un espacio donde refrescarse durante los días de temperaturas más elevadas.

Arenas concluye señalando que "nuestra propuesta es sencilla, viable y está pensada para cuidar de las personas. Confiamos en que el equipo de gobierno actúe con responsabilidad y haga suyas estas medidas porque, cuando hablamos de proteger a nuestros vecinos y vecinas, no debería haber colores políticos".