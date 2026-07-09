Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alertas ola de calorHijo Aznar y Ana BotellaViaducto MislataReina del Flow Roig ArenaViolinista TavernesPermisos ola de calorAccidente en Valencia hoy
instagramlinkedin

Monumento

Casi 40 años después, la escultura 'La vid de la vida' brilla de nuevo en Utiel

La Plaza Puerta del Sol recupera el brillo de la escultura que honra al agricultor utielano, deteriorada por el paso del tiempo

Utiel restaura su emblemático monumento homenaje al agricultor utielano.

Utiel restaura su emblemático monumento homenaje al agricultor utielano. / A. Utiel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Utiel

La Plaza Puerta del Sol, en Utiel, ya exhibe reluciente su escultura homenaje al agricultor utielano. Durante las últimas semanas, la brigada municipal ha estado desarrollando una intensa labor de restauración y limpieza integral en este monumento que se mostraba especialmente deteriorado por el efecto de la climatológica al estar ubicado al aire libre.

Una de las piezas que ha necesitado de un arduo trabajo ha sido el fruto de la uva, emblema del municipio por su arraigo vitivinícola.

Noticias relacionadas y más

La escultura “La vid de la vida” es obra del artista utielano Felipe García Haba y se instalaba en la céntrica plaza Puerta del Sol el 6 de septiembre de 1987. Casi 40 años más tarde, vuelve a mostrar todo su esplendor.

Utiel restaura su emblemático monumento homenaje al agricultor utielano.

Utiel restaura su emblemático monumento homenaje al agricultor utielano. / A. Utiel

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
  2. Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
  3. Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
  4. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  5. Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
  6. La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
  7. Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana
  8. Cinco diputados del PSPV piden cambiar un pleno de la Diputación de Valencia por coincidir con el de sus ayuntamientos

Casi 40 años después, la escultura 'La vid de la vida' brilla de nuevo en Utiel

L'ETNO lleva a Caudete de las Fuentes la exposición 'Tierra de Campanas' sobre el patrimonio campanero valenciano

L'ETNO lleva a Caudete de las Fuentes la exposición 'Tierra de Campanas' sobre el patrimonio campanero valenciano

El PSPV de Utiel propone ampliar el horario y hacer gratuita la piscina municipal durante la ola de calor

El PSPV de Utiel propone ampliar el horario y hacer gratuita la piscina municipal durante la ola de calor

El PSPV d’Utiel proposa ampliar l’horari i fer gratuïta la piscina municipal durant l’onada de calor

El PSPV d’Utiel proposa ampliar l’horari i fer gratuïta la piscina municipal durant l’onada de calor

La CHJ da por culminadas las 17 obras de emergencia tras la dana y refuerza la protección frente a futuras inundaciones

La CHJ da por culminadas las 17 obras de emergencia tras la dana y refuerza la protección frente a futuras inundaciones

Paco Roca diseña la imagen gráfica de Requena Ciudad Española del Vino 2026

Paco Roca diseña la imagen gráfica de Requena Ciudad Española del Vino 2026

El sueño de recuperar un equipo de fútbol dos décadas después

El sueño de recuperar un equipo de fútbol dos décadas después

Estos son los proyectos de los alcaldes y las alcaldesas de los municipios valencianos que terminan en 2026

Estos son los proyectos de los alcaldes y las alcaldesas de los municipios valencianos que terminan en 2026
Tracking Pixel Contents