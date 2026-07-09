Casi 40 años después, la escultura 'La vid de la vida' brilla de nuevo en Utiel

La Plaza Puerta del Sol, en Utiel, ya exhibe reluciente su escultura homenaje al agricultor utielano. Durante las últimas semanas, la brigada municipal ha estado desarrollando una intensa labor de restauración y limpieza integral en este monumento que se mostraba especialmente deteriorado por el efecto de la climatológica al estar ubicado al aire libre.

Una de las piezas que ha necesitado de un arduo trabajo ha sido el fruto de la uva, emblema del municipio por su arraigo vitivinícola.

La escultura “La vid de la vida” es obra del artista utielano Felipe García Haba y se instalaba en la céntrica plaza Puerta del Sol el 6 de septiembre de 1987. Casi 40 años más tarde, vuelve a mostrar todo su esplendor.