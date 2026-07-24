Una decena de cigüeñas mueren electrocutadas en Requena

Al menos una decena de cigüeñas murieron ayer, jueves 23 de julio, electrocutadas en un poste eléctrico ubicado a pocos kilómetros del núcleo urbano de Requena. Las redes eléctricas que abastecen de energía a los pozos de riego en las zonas agrícolas de esta comarca están provocando frecuentes electrocuciones de aves rapaces y otras especies, algunas de ellas en peligro de extinción.

Según ha podido saber este periódico, el grupo de cigüeñas fue visto la tarde del jueves buscando un lugar donde descansar entre las aldeas de Los Duques y Casa de Eufemia, junto a la N-330. Al parecer, el grupo de aves, en su mayoría ejemplares jóvenes, se posó sobre un poste eléctrico que no estaba bien aislado. Ha sido este viernes cuando han sido halladas sin vida tras sufrir una descarga eléctrica.

Más de 400 animales

Este último suceso no es un caso aislado. En 2023, los agentes ya contabilizaron más de 400 animales fallecidos por electrocutación desde 2019, entre las especies más afectadas figuran 65 ejemplares del búho real, alrededor de 50 águilas ratoneras, 50 buitres leonardos y unos 30 cernícalos vulgares, además de otras aves protegidas. Sin embargo, la falta de medidas correctoras en numerosos tendidos eléctricos ha provocado que este tipo de incidentes continúen repitiéndose.

Red eléctrica donde una decena de cigüeñas han muerto electrocutadas / Redacción Levante-EMV

Medidas insuficientes

Según denuncian las organizaciones conservacionistas, dedicadas a la protección de las aves silvestres y sus hábitats, no existe ningún plan eficaz para evitar estas muertes. Aseguran que el 99% de los animales afectados son aves y el 1% son mamíferos, entre los que se encuentran las garduñas, las jinetas y las ardillas.

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Solo cuando una de estas líneas o apoyos eléctricos registra un incidente, como el mencionado, la administración valenciana insta a sus propietarios, bien sean particulares, comunidades de regantes o empresas distribuidoras de energía, a adoptar medidas correctoras “a posteriori”.