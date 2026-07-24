La N-3 reabre en Utiel tras la renovación del puente sobre el río Madre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de renovación del puente situado sobre el río Madre, en el kilómetro 258,16 de la carretera N-3, dentro del término municipal de Utiel, tras una inversión de 242.853 euros.

La intervención ha consistido en la demolición del tablero existente y su sustitución por uno nuevo formado por 15 vigas prefabricadas de hormigón pretensado, sobre las que se ha ejecutado una losa de hormigón armado.

Además, los trabajos han incluido la reparación y recrecido de los estribos del puente, así como la impermeabilización del nuevo tablero antes de extender el firme. También se han renovado los sistemas de contención de vehículos mediante la instalación de nuevos pretiles metálicos de seguridad.

Transportes finaliza las obras de renovación del puente de la N-3 sobre el río Madre, en Utiel. / Delegación de Gobierno

Mejora de seguridad y funcionalidad

Con esta actuación, el Ministerio destaca que se mejoran las condiciones de seguridad, durabilidad y funcionalidad de la estructura, garantizando un mejor comportamiento de la infraestructura y una mayor seguridad para los usuarios de la vía.

Una vez concluidas las obras, la carretera N-3 ha quedado reabierta al tráfico en este punto, después de haber permanecido completamente cerrada durante la ejecución de los trabajos.

Esta actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 300 millones de euros en la provincia de Valencia desde junio de 2018.