Reconstrucción dana
La presa de Buseo afronta una nueva fase de obras para reforzar su estructura y mejorar su seguridad
La actuación da continuidad a la primera fase de emergencia, que ya estabilizó la infraestructura tras las lluvias torrenciales
El Pleno del Consell ha aprobado la declaración de emergencia para destinar 8.746.247 euros a la contratación de la segunda fase de las obras de reparación y refuerzo de la presa de Buseo, en Chera, con el objetivo de reparar los daños ocasionados por la dana de 2024 y mejorar la seguridad de la infraestructura.
La actuación da continuidad a la primera fase de emergencia, ya finalizada, que permitió estabilizar la presa y recuperar sus condiciones básicas de funcionamiento tras los graves desperfectos sufridos durante el episodio de lluvias torrenciales.
Con esta nueva inversión, la Generalitat acometerá trabajos destinados a reforzar la estructura de la presa, reparar los daños detectados y modernizar los sistemas de control y vigilancia para incrementar la seguridad frente a futuros episodios de fuertes precipitaciones.
Restablecer caminos de acceso
Durante la primera fase de las obras se ejecutaron actuaciones para restablecer los caminos de acceso, habilitar un nuevo acceso al pie de la presa, estabilizar el estribo derecho y el farallón, reponer los elementos de seguridad de la coronación, restituir la tubería de abastecimiento e implantar el correspondiente Plan de Emergencia.
Ahora, la segunda fase contempla el refuerzo estructural del cuerpo de la presa y de ambos estribos, la construcción de un anillo de refuerzo en el pie de la infraestructura, la rehabilitación de las tres tomas de agua, la mejora del Plan de Emergencia y de los sistemas de auscultación y control de avenidas, además de actuaciones sobre los accesos y otros elementos de seguridad.
Tercera fase
Estas actuaciones forman parte del proceso de recuperación integral de la presa de Buseo tras los daños ocasionados por la dana.Una vez finalicen estos trabajos, la Generalitat prevé desarrollar una tercera fase, centrada en incrementar la capacidad de desagüe de la presa ante avenidas extraordinarias, una actuación que se ejecutará una vez quede definida la solución técnica más adecuada.
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