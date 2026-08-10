Un derrumbe parcial en la ‘manzana de funcionarios’ de Requena obliga al ayuntamiento a intervenir de emergencia

La ‘manzana de funcionarios’ de Requena, uno de los problemas urbanísticos más enquistados del centro de la localidad, sufrió el pasado 7 de agosto un derrumbe parcial de una de las viviendas, lo que obligó al ayuntamiento a realizar una actuación de emergencia para garantizar la seguridad de la zona.

Según ha informado el consistorio, los trabajos han consistido en la retirada de los elementos que presentaban riesgo de colapso, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos y proteger tanto a las personas como a los inmuebles colindantes.

La actuación ha permitido estabilizar la zona afectada. El derrumbe se produce precisamente mientras el consistorio avanza en el proyecto para poner fin a la situación de deterioro de este conjunto de viviendas, construido en los años 50 para alojar a funcionarios municipales y que lleva décadas arrastrando problemas de conservación y conflictos sobre la titularidad de algunos de los inmuebles.

Licitación de 440.000 euros

El consistorio ha anunciado hoy la licitación de las obras de demolición. El contrato cuenta con un presupuesto de 439.578 euros, que será financiado íntegramente con fondos municipales.

Cinco viviendas quedan fuera del derribo

La principal limitación de esta primera fase de las obras será que cinco viviendas no podrán ser demolidas al encontrarse actualmente afectadas por procedimientos judiciales. Su incorporación a la actuación quedará pendiente de la resolución correspondiente.

Esta situación ya había sido señalada por el ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, José Luis Barrera, explicó a Levante-EMV que cada uno de estos inmuebles mantiene su propio procedimiento judicial y que el consistorio actuará conforme determinen los tribunales.

"Los ocupantes de estas viviendas defienden que son propietarios de los inmuebles, pese a que originalmente fueron construidos para alojar a funcionarios municipales mediante contratos de arrendamiento vinculados a su condición de empleados públicos", explicaban fuentes del consistorio.

"El estado de las viviendas es muy malo"

El consistorio ya había advertido del avanzado estado de deterioro de las viviendas. El concejal de Urbanismo, José Luis Barrera, explicó a este diario que se trata de construcciones con materiales de los años 50 y que, después de más de dos décadas de abandono, “el estado de las viviendas es muy malo” y el edificio “no es reformable”.

La intención municipal pasa por avanzar en la demolición de las partes que puedan ser intervenidas y habilitar posteriormente un aparcamiento provisional en los espacios que vayan quedando libres. A largo plazo, el ayuntamiento prevé transformar urbanísticamente el enclave y destinarlo a uso dotacional municipal.

La licitación de las obras supone así un nuevo paso para resolver uno de los principales problemas urbanísticos del centro de Requena, en un enclave marcado durante años por el deterioro de los inmuebles, el abandono y los procedimientos judiciales que todavía afectan a parte de las viviendas.