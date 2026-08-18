Utiel encara la recta final de las obras para recuperar el acceso al Santuario del Remedio tras la dana

El Ayuntamiento de Utiel destaca la recta final de las obras de recuperación y mejora del acceso al Santuario de Nuestra Señora del Remedio, gravemente dañado por los efectos de la dana. Esta intervención integral, impulsada junto a la Generalitat, cuenta con un presupuesto de un millón de euros y tiene previsto culminar a finales de este año.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha recibido al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en su visita para comprobar el estado avanzado de los trabajos sobre el terreno.

Durante el recorrido, el primer edil ha recordado que nos encontramos ante "un rincón privilegiado que vienen muchísimas personas a visitar", subrayando la importancia de esta actuación de cara a una fecha tan señalada para los utielanos como el próximo 6 de septiembre, jornada en la que tradicionalmente se celebra la bajada de la Virgen del Remedio.

Colaboración institucional y fases de actuación

Desde el primer momento, la colaboración entre el Ayuntamiento de Utiel y la Generalitat ha sido constante y coordinada. En una primera fase de emergencia, el consistorio impulsó actuaciones urgentes para restablecer las visitas a la mayor brevedad posible, dando paso posteriormente a esta intervención estructural de mayor envergadura.

Acondicionamiento de la zona afectada en el Remedio de Utiel. / A.U.

El proyecto municipal y autonómico se centra en la estabilización del terreno y la protección frente a futuras avenidas de agua. Entre las principales actuaciones destacan:

-Estructuras de contención y canalización: ejecución de tres muros de escollera, un canal principal de recogida de aguas desde el santuario y una cascada principal que atraviesa dichos muros para derivar el caudal de forma segura hasta el lecho de la rambla del Remedio.

-Acondicionamiento de viales y cunetas: creación de cunetas asociadas a las escolleras, una segunda cascada menor para la evacuación segura de aguas, hormigonado del camino intermedio y la reconstrucción de dos muros de mampostería tradicional.

-Estado actual de los trabajos: ya se han completado el muro de escollera 2, parte del muro 1, los marcos prefabricados para el tránsito y la playa de escollera que protege el fondo de la rambla. En las próximas semanas se retirarán los accesos provisionales al cauce para restaurar el talud original.

Inversión histórica en el municipio

Durante la visita institucional —en la que también han participado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti Galindo; el director general de Prevención de Incendios Forestales, José Antonio Rueda, y miembros de la corporación municipal— se ha puesto de relieve el esfuerzo inversor en la zona.

Hasta la fecha, se han destinado 3,8 millones de euros en Utiel para la recuperación de infraestructuras forestales, enmarcados dentro del plan autonómico de 92 millones de euros para paliar los daños de las riadas y devolver la normalidad a los municipios afectados.