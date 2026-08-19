Requena y Utiel revitalizan su territorio para prevenir los incendios forestales y frenar la despoblación

En el verano de 2026, los incendios de Les Gavarres, Ávila, Madrid o la Vall d’Uixó, entre otros, han vuelto a poner a prueba la capacidad de los equipos de extinción. Según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más de 250.000 hectáreas han ardido en España. La magnitud y duración de estos incendios, junto al cambio climático, la despoblación y el abandono rural, evidencian la necesidad de reforzar la prevención y la gestión del territorio.

En este contexto, AMUFOR, la Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana, trabaja desde hace 20 años con 109 municipios y las tres diputaciones provinciales. Desde 2025 desarrolla en Requena y Utiel un proyecto apoyado por la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural de la Fundación «la Caixa», que busca crear paisajes más resilientes, generar empleo forestal y fortalecer la colaboración entre propietarios, ayuntamientos y entidades locales.

Chema Martín, técnico de AMUFOR, señala que la despoblación es un problema estructural: las áreas metropolitanas concentran el 60 % de la población valenciana y cada año se pierden unas 3.500 hectáreas de cultivos, que terminan siendo colonizadas por vegetación forestal. El abandono y la fragmentación de la propiedad favorecen la acumulación de combustible vegetal y aumentan el riesgo de grandes incendios.

Datos del proyecto por localidades

El proyecto recupera soluciones tradicionales. En Requena se han identificado, mediante fotografías aéreas de 1956-1957, bancales agrícolas abandonados que se están recuperando como zonas de discontinuidad frente al fuego. La actuación abarca cuatro hectáreas y contempla su mantenimiento mediante pastoreo.

En Utiel se han recuperado tres de los 16 aljibes históricos de una red de más de 40 años. Dañados por la dana de 2024, sus canalizaciones han sido reparadas y vuelven a estar operativos para el riego y, potencialmente, para facilitar agua a los equipos de extinción.

La segunda fase se centra en localizar y organizar a los propietarios forestales, mejorar su capacitación y fomentar una gestión más eficiente. También busca impulsar empleo verde, especialmente entre jóvenes y mujeres, y fortalecer las alianzas con agentes locales. El objetivo final es extender lo aprendido a 55 municipios de Valencia, Cuenca y Albacete.