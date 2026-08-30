Utiel reivindica el legado universal de Enrique Rambal en sus fiestas

Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, ha sido el mantenedor de las Fiestas de Utiel de 2026 con un discurso en el que situó la figura de Enrique Rambal como gran hilo conductor de la memoria cultural y sentimental de la ciudad. Setenta años después de la muerte del célebre actor, director y empresario teatral, Martí reivindicó su dimensión universal, pero, sobre todo, su permanente voluntad de regresar a Utiel y compartir sus éxitos con sus vecinos.

El escenario elegido reforzaba el simbolismo de la intervención. Martí pronunció su discurso en el Teatro Rambal, ante el alcalde, Ricardo Gabaldón, la corporación municipal y numerosos utielanos, y con la nueva Reina de las Fiestas, Marta Pérez Giménez, y sus veinte Damas de Honor como principales protagonistas de la noche.

«Había recorrido medio mundo. Y terminó regresando a casa», resumió Martí al recordar una trayectoria que llevó a Rambal por los principales escenarios de España y América.

Un artista que siempre regresó a Utiel

El director de Levante-EMV subrayó especialmente que el éxito nunca rompió el vínculo de Rambal con su localidad natal. Actor, director, empresario, adaptador y escenógrafo, fue un adelantado en la concepción del espectáculo teatral y convirtió sus representaciones en grandes montajes visuales cuando los recursos técnicos eran todavía muy limitados.

Pero, por encima de su carrera internacional, Martí destacó su relación con Utiel. El Ayuntamiento lo nombró Hijo Predilecto en 1947 y su nombre quedó posteriormente unido a una calle, un colegio y al propio teatro de la localidad.

Uno de sus regresos más destacados se produjo durante la Feria de 1954, cuando presentó en Utiel hasta seis espectáculos diferentes. Martí evocó aquel ambiente, con familias entrando en el teatro, niños esperando que se levantara el telón y vecinos comentando cada representación en las calles.

Dos utielanos universales sobre el mismo escenario

El discurso se detuvo especialmente en un episodio ocurrido el 16 de diciembre de 1955, cuando Rambal estrenó en el Teatro Rambal El soldado de la fe, una obra dedicada a la vida de Francisco Gálvez Iranzo, franciscano y misionero nacido también en Utiel que fue martirizado en Japón en 1623.

«Un utielano universal, Enrique Rambal, subía a este escenario para contar la historia de otro utielano universal, Francisco Gálvez Iranzo», señaló Martí.

El montaje reflejó también la ambición escénica que caracterizaba a Rambal. Para aquella representación llegó a utilizar 87 trajes diferentes y pretendía posteriormente llevar la obra de gira por España.

El proyecto no pudo culminarse. Rambal falleció pocos meses después, en mayo de 1956, en València.

Sus restos regresaron entonces a Utiel. La capilla ardiente se instaló en el Ayuntamiento y miles de personas acudieron a despedirlo. La comitiva fúnebre se detuvo ante el teatro que llevaba su nombre antes de que el artista fuera enterrado en su ciudad.

«Este teatro no lleva simplemente el nombre de Enrique Rambal. Este teatro guarda una historia de amor entre un artista y su pueblo», afirmó Martí.

De la memoria a las fiestas

A partir de la trayectoria de Rambal, el mantenedor estableció un paralelismo entre el teatro y las fiestas populares como espacios colectivos de encuentro.

Una fiesta, señaló, tiene escenario, música, luces, protagonistas y espectadores, pero especialmente «un pueblo que se reúne». Martí defendió así las fiestas como una representación colectiva en la que todos los vecinos participan y en la que las generaciones transmiten tradiciones y recuerdos.

En ese recorrido por la memoria de Utiel citó también la vinculación con la localidad de la familia de Luis García Berlanga y la figura de José Jiménez Fernández, Joselito, actor y cantante de proyección internacional y nombrado Hijo Adoptivo de Utiel el pasado año.

Celebrar después de la dana

El discurso incorporó también uno de los episodios más difíciles vividos en Utiel: la dana de hace dos años.

Martí recordó la reacción solidaria de los vecinos, los voluntarios, las familias y los servicios públicos durante aquellos días y vinculó aquella respuesta con la capacidad de Utiel para superar las adversidades.

«Celebrar después de haber sufrido no significa olvidar», afirmó. «Significa que vuelven la música, las calles llenas, los encuentros y las fiestas».

El mantenedor reivindicó así la celebración como una demostración de resiliencia y continuidad colectiva, sin borrar la memoria de lo sucedido.

Marta Pérez Giménez, protagonista de 2026

La segunda parte de la intervención tuvo como protagonista a la nueva Reina de las Fiestas, Marta Pérez Giménez, fallera de la Puerta del Sol, nieta e hija de utielanos y antigua alumna del colegio Enrique Rambal y del IES Miguel Ballesteros.

Martí recordó que la joven inicia ahora sus estudios de Magisterio y la animó a disfrutar especialmente de las personas que la acompañarán durante su reinado.

«Dentro de muchos años hablaremos de las fiestas de 2026 y alguien dirá: aquel año la Reina fue Marta Pérez Giménez», señaló.

El director de Levante-EMV tuvo también palabras de agradecimiento para la Reina saliente, Victoria Gabaldón, y para las veinte Damas de Honor que acompañarán a Marta durante el próximo año.

Sus nombres fueron pronunciados individualmente desde el escenario, en un gesto con el que Martí quiso destacar que, más allá de luces, música o tradición, las fiestas «siempre tienen algo mucho más importante: nombres y apellidos».

Rambal como símbolo de futuro

El discurso terminó en el mismo punto en el que había comenzado: Enrique Rambal.

Martí recordó que, setenta años después de su muerte, permanecen sus historias, su teatro, su nombre y, especialmente, el recuerdo conservado por generaciones de utielanos.

«Pertenecer a un pueblo significa formar parte de una historia que empezó mucho antes de nosotros y que continuará mucho después», afirmó.

Una historia que, en las Fiestas de Utiel de 2026, empiezan ahora a escribir Marta Pérez Giménez, sus Damas de Honor y todos los vecinos que durante estos días vuelven a encontrarse en las calles y plazas de la ciudad.