Enrique Ponce inaugura en Utiel el busto dedicado a su tío abuelo, el torero ‘Rafaelillo’

El diestro Enrique Ponce ha regresado este lunes a Utiel para participar en la inauguración del busto dedicado a su tío abuelo, el torero utielano Rafael Ponce Navarro, conocido como ‘Rafaelillo’, natural de Los Corrales.

El acto se ha celebrado en el patio de entrada de la plaza de toros ‘La Utielana’ y ha contado con la presencia del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón; el presidente de la Peña Taurina Utielana, Paco Barberá; la Reina de la Feria, Marta Pérez, y su corte de honor. Enrique Ponce, sobrino nieto del homenajeado, ha sido el encargado de apadrinar el busto.

Durante el acto, el alcalde de Utiel ha destacado el orgullo de los vecinos por la figura de Rafaelillo, así como su trayectoria y el papel que desempeñó como torero pese a las dificultades de la época. Gabaldón también ha puesto en valor el legado que dejó y que, décadas después, tiene continuidad en la figura de Enrique Ponce.

Enrique Ponce en el museo taurino de Utiel. / A. Utiel

“Es un acto de justicia"

Por su parte, Enrique Ponce ha recordado las cualidades de su tío abuelo, tanto dentro de los ruedos como en el ámbito personal, haciendo especial hincapié en su nobleza y calidad humana.

“Es un acto de justicia y en nombre de toda la familia nos sentimos muy agradecidos, contentos y orgullosos por este homenaje a nuestro querido ‘Rafaelillo’.”

El presidente de la Peña Taurina Utielana, Paco Barberá, ha repasado la trayectoria de Rafael Ponce Navarro, que llegó a participar en más de 200 festejos taurinos en plazas de distintos países, además de protagonizar 14 corridas en Utiel.

El acto ha concluido con la entrega de la insignia de la Peña Taurina Utielana a Enrique Ponce, como reconocimiento a su contribución y vinculación con la tauromaquia local.

La escultura, realizada por el artista valenciano Raúl Hernández Bonaviña, toma como referencia una imagen del torero de 1935 y quedará instalada en el Museo Taurino Utielano, donde podrá ser contemplada como parte del patrimonio taurino del municipio. Con este homenaje, Utiel reconoce la trayectoria de una de sus figuras taurinas más destacadas y reivindica la tradición vinculada a la tauromaquia que forma parte de la historia y la cultura local.