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Requena destina 9 millones del plan de reconstrucción tras la dana a mejorar servicios básicos en tres aldeas

Las inversiones previstas en las redes de saneamiento y colectores forman parte de un plan de recuperación que moviliza un total de 44 millones de euros para la reconstrucción municipal

Así quedó tras el paso de la dana la N-322 en El Pontón de Requena.

Así quedó tras el paso de la dana la N-322 en El Pontón de Requena. / Ministerio de Transportes

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Laura Florentino

Laura Florentino

Requena

El Ayuntamiento de Requena ha logrado 9 millones de euros de fondos europeos FEDER a través del Plan EDIL DANA, destinados a financiar cinco actuaciones de reconstrucción y mejora de infraestructuras afectadas por la dana. La resolución del Ministerio de Hacienda confirma para el municipio la cantidad máxima prevista para su categoría.

Los fondos permitirán ejecutar actuaciones en El Pontón, las aldeas de la Vega y El Rebollar, centradas principalmente en las redes de abastecimiento, saneamiento y colectores.

En El Pontón, se destinarán 1.977.621 euros a la mejora de infraestructuras. En las aldeas de la Vega, se invertirán 2.419.743 euros en la mejora de colectores y otros 3.015.850 euros para reforzar el abastecimiento. Por su parte, en El Rebollar se contemplan 1.407.546 euros para saneamiento y 781.656 euros para abastecimiento.

En conjunto, los cinco proyectos movilizarán más de 9,6 millones de euros, permitiendo reparar y reforzar servicios esenciales para la población y mejorar su capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvias torrenciales y nuevas danas.

El concejal de Fondos Europeos, José Luis Barrera, ha destacado que "lo más importante de estos 9 millones no es solo la cantidad conseguida, sino los proyectos que vamos a poder ejecutar con ellos. Son actuaciones muy importantes para El Pontón, las aldeas de la Vega y El Rebollar".

"Estamos consiguiendo financiación para reconstruir, pero también para mejorar y hacer nuestras infraestructuras más seguras y resistentes ante futuras danas", ha añadido.

44 millones para la reconstrucción

Esta nueva financiación se suma a los 35 millones de euros concedidos por el Gobierno de España para la reconstrucción de Requena, por lo que ambas líneas alcanzan ya 44 millones de euros destinados a la recuperación del municipio.

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A esta cifra se añaden otras actuaciones ejecutadas directamente por el Estado, entre ellas la reparación del puente de El Pontón y diversas intervenciones desarrolladas en el ámbito agrícola tras los daños ocasionados por la dana.

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