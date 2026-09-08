El IES Alameda de Utiel afronta la vuelta al cole en aulas prefabricadas casi dos años después de la dana

El curso escolar vuelve a arrancar en Utiel este miércoles con una herida que todavía permanece abierta. El IES Alameda, uno de los centros educativos más afectados por la riada del 29 de octubre de 2024, afronta un nuevo curso lejos de su edificio original, mientras el ayuntamiento y la Generalitat llevan a cabo una solución provisional que permita reagrupar al alumnado y, paralelamente, en la reconstrucción definitiva del instituto.

La dana obligó a reubicar los cerca de 400 alumnos y alumnas del centro, que desde entonces han tenido que continuar su formación en diferentes instalaciones del municipio. La situación ha obligado a reorganizar espacios, horarios y desplazamientos y ha mantenido a toda la comunidad educativa a la espera de recuperar una cierta normalidad.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, señala en declaraciones a Levante-EMV que, por el momento, el inicio del curso se afronta con normalidad y confirma que el alumnado del instituto ocupará las instalaciones provisionales.

“Por ahora normalidad con el alumnado del IES Alameda que comenzará el curso en las aulas prefabricadas. Tenemos reuniones agendadas para hacer seguimiento del inicio del curso”, explica el alcalde.

Obras de instalación de las prefabricadas del IES Alameda de Utiel, en una imagen de archiv. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Utiel habilitó el espacio necesario para estas instalaciones, incluida la demolición del antiguo skate park, con el objetivo de disponer de una zona educativa que permita mejorar las condiciones del alumnado mientras se prepara la construcción del nuevo centro.

La situación del IES Alameda contrasta con la del resto de centros educativos del municipio. Según Gabaldón, los demás colegios e institutos comenzarán el curso en sus aulas habituales, mientras que el Conservatorio Profesional de Música continuará temporalmente en el Colegio Enrique Rambal.

“El resto de centros educativos comenzarán en sus respectivas aulas a excepción del conservatorio que están ubicados en el CEIP Enrique Rambal”, apuntaba el alcalde.

La reconstrucción, todavía pendiente

Más allá de la solución provisional para este curso, la gran incógnita continúa siendo cuándo podrá Utiel recuperar un IES Alameda definitivo. La Generalitat adjudicó este verano por 623.150 euros la redacción del proyecto, los estudios técnicos y la dirección de la futura reconstrucción, un paso previo a la ejecución de las obras.

El instituto mantendrá su actual carácter de centro de Secundaria, con 12 unidades de ESO y seis de Bachillerato. La reconstrucción pretende adaptar las instalaciones a las circunstancias que dejó al descubierto la riada y mejorar su comportamiento ante futuros episodios de inundaciones.

El ayuntamiento mantiene el contacto con la Conselleria de Educación para intentar acelerar los plazos. "Seguimos en contacto con la conselleria para ver cómo podemos agilizar todos los plazos", afirmaba Gabaldón.

La Formación Profesional vinculada al área de Hostelería continuará en las instalaciones habituales.

Casi dos años después de la riada

La historia del IES Alameda permite poner rostro a una de las consecuencias de la dana: la prolongación de la provisionalidad en la educación.

La inundación no solo dañó aulas y equipamientos. También obligó a una comunidad educativa completa a reorganizar su día a día durante meses. La experiencia de Utiel se enmarca en una problemática más amplia. La dana afectó a unos 120 centros educativos públicos y a más de 48.000 alumnos en la Comunitat Valenciana, y numerosos centros tuvieron que ser reparados, reubicados o dotados de instalaciones provisionales.

En el caso del Alameda, la diferencia es que casi dos años después del desastre el edificio original todavía no ha recuperado su función educativa.

Este septiembre, por tanto, la vuelta a clase tendrá un significado especial en Utiel y para el alumnado del IES Alameda que dan un paso hacia una mayor normalidad, pero todavía lejos de recuperar su centro original. El nuevo curso comenzará en las instalaciones prefabricadas, mientras Utiel continúa esperando la reconstrucción definitiva de un instituto que quedó gravemente afectado por la riada.