El Consell declara de emergencia las obras para reparar y mejorar el tramo urbano del río Magro en Utiel

El Consell ha validado la declaración de emergencia para ejecutar las obras de reparación de los daños provocados por la dana de 2024 en el tramo urbano del río Magro a su paso por Utiel. La intervención, que cuenta con una inversión de 4,7 millones, permitirá además adecuar el cauce y mejorar su funcionamiento hidráulico para reducir el riesgo de inundaciones ante futuros episodios de lluvias intensas.

La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre el paseo de la Alameda y el puente de la calle Héroes del Tollo, una de las zonas del municipio que sufrió mayores daños durante el episodio de lluvias torrenciales de octubre de 2024.

La riada provocó el desbordamiento del río Magro y el colapso de parte de los muros laterales del cauce en esta zona urbana. La fuerza del agua ocasionó importantes daños materiales y afectó a una amplia parte del municipio.

Más capacidad para evacuar el agua

Las obras no se limitarán a reparar los desperfectos provocados por la riada. El proyecto contempla también adecuar el cauce y aumentar su capacidad de desagüe, con el objetivo de mejorar su comportamiento ante nuevas avenidas.

Una de las prioridades de la intervención será, además, coordinar las diferentes actuaciones previstas en el tramo urbano del río Magro para evitar que las obras que se ejecuten en distintos puntos puedan generar zonas con una menor capacidad hidráulica.

De esta manera, los trabajos buscan garantizar que las distintas intervenciones sobre el cauce funcionen de forma conjunta y permitan mantener la continuidad y funcionalidad hidráulica del río a su paso por el casco urbano.

La actuación se coordinará con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el Ayuntamiento de Utiel y la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

El objetivo es que las diferentes administraciones implicadas trabajen de forma conjunta para reducir el riesgo de inundación y garantizar una respuesta adecuada del cauce ante nuevos episodios de lluvias intensas.

Una actuación urgente tras la dana

La declaración de emergencia aprobada por el Consell responde a la necesidad de actuar con carácter inmediato tanto para reparar los daños que dejó la DANA como para adaptar el cauce a las nuevas condiciones hidráulicas del tramo.

La intervención pretende así solucionar los desperfectos ocasionados por la riada y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad del río Magro para evacuar el agua y reducir el riesgo de nuevos desbordamientos en el entorno urbano de Utiel.