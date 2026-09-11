La Diputación financiará las aulas de la DGT, nuevas pistas de pádel y la ampliación del polideportivo de Requena

La Diputación de Valencia ha aprobado tres nuevos proyectos en Requena que supondrán una inversión conjunta de 1.283.000 euros dentro del Pla Obert, el programa inversor de la corporación provincial coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix.

Las actuaciones permitirán intervenir en distintos equipamientos municipales. El proyecto con mayor dotación económica, de 576.000 euros, contempla la rehabilitación del retén de la Policía Local y su adecuación para albergar las aulas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A esta actuación se suman la construcción de dos pistas de pádel cubiertas, con una inversión de 403.000 euros, y la ampliación del polideportivo municipal, que incluye también la reforma de la pista de tenis, con un presupuesto de 304.000 euros.

Más inversiones en la Plana Utiel-Requena

El nuevo decreto incorpora también otras dos actuaciones en municipios de la comarca de la Plana Utiel-Requena. En Venta del Moro, el Ayuntamiento destinará cerca de 400.000 euros a la reforma del recinto de la piscina municipal, una intervención que cuenta con una partida de 396.000 euros.

Por su parte, Sinarcas dispondrá de 10.000 euros para mejorar la seguridad y gestión de su zona deportiva mediante la instalación de cámaras de seguridad y la domotización de los accesos.

En total, la comarca de la Plana Utiel-Requena cuenta con 11,9 millones de euros asignados dentro del Pla Obert, una cantidad que supone aproximadamente un millón de euros más que la disponible a través de los planes de la pasada legislatura.

Teresa de Cofrentes mejora la piscina y el frontón

En el Valle de Ayora, Teresa de Cofrentes es el único municipio que ha presentado proyectos incluidos en esta nueva entrega del Pla Obert.

La actuación de mayor presupuesto permitirá la creación de jardines y zonas verdes en el acceso al interior de la piscina municipal, con una inversión superior a los 100.000 euros.

Además, el ayuntamiento destinará 34.000 euros a sustituir el cerramiento lateral de la pista de frontón, con el objetivo de mejorar las condiciones de esta instalación deportiva.