Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dana Serra PerenxinaAlquiler ValenciaTráfico Valencia hoyIncendio MontserratGrisónOkupas BenicalapHorario Sevilla Valencia
instagramlinkedin

Inversiones

La Diputación financiará las aulas de la DGT, nuevas pistas de pádel y la ampliación del polideportivo de Requena

Venta del Moro y Sinarcas también reciben fondos, mientras Teresa de Cofrentes ejecutará dos proyectos en instalaciones deportivas y zonas verdes

El polideportivo Requena en una imagen de archivo.

El polideportivo Requena en una imagen de archivo. / Diputación de Valencia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Florentino

Laura Florentino

Requena

La Diputación de Valencia ha aprobado tres nuevos proyectos en Requena que supondrán una inversión conjunta de 1.283.000 euros dentro del Pla Obert, el programa inversor de la corporación provincial coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix.

Las actuaciones permitirán intervenir en distintos equipamientos municipales. El proyecto con mayor dotación económica, de 576.000 euros, contempla la rehabilitación del retén de la Policía Local y su adecuación para albergar las aulas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A esta actuación se suman la construcción de dos pistas de pádel cubiertas, con una inversión de 403.000 euros, y la ampliación del polideportivo municipal, que incluye también la reforma de la pista de tenis, con un presupuesto de 304.000 euros.

Más inversiones en la Plana Utiel-Requena

El nuevo decreto incorpora también otras dos actuaciones en municipios de la comarca de la Plana Utiel-Requena. En Venta del Moro, el Ayuntamiento destinará cerca de 400.000 euros a la reforma del recinto de la piscina municipal, una intervención que cuenta con una partida de 396.000 euros.

Por su parte, Sinarcas dispondrá de 10.000 euros para mejorar la seguridad y gestión de su zona deportiva mediante la instalación de cámaras de seguridad y la domotización de los accesos.

En total, la comarca de la Plana Utiel-Requena cuenta con 11,9 millones de euros asignados dentro del Pla Obert, una cantidad que supone aproximadamente un millón de euros más que la disponible a través de los planes de la pasada legislatura.

Teresa de Cofrentes mejora la piscina y el frontón

En el Valle de Ayora, Teresa de Cofrentes es el único municipio que ha presentado proyectos incluidos en esta nueva entrega del Pla Obert.

La actuación de mayor presupuesto permitirá la creación de jardines y zonas verdes en el acceso al interior de la piscina municipal, con una inversión superior a los 100.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Además, el ayuntamiento destinará 34.000 euros a sustituir el cerramiento lateral de la pista de frontón, con el objetivo de mejorar las condiciones de esta instalación deportiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cuñado de Rita Barberá justifica que cobró 3,6 millones de contratas municipales por 'anticiparse a problemas legales
  2. El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes
  3. Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
  4. Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana
  5. La Generalitat alerta por las fuertes lluvias en Valencia: pide retirar coches de zonas inundables y no cruzar barrancos
  6. Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles
  7. Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura
  8. Las víctimas de la dana trasladan su 'malestar' a la UJI por tener a Pradas de profesora

La Diputación financiará las aulas de la DGT, nuevas pistas de pádel y la ampliación del polideportivo de Requena

La Diputación financiará las aulas de la DGT, nuevas pistas de pádel y la ampliación del polideportivo de Requena

El IES Alameda de Utiel afronta la vuelta al cole en aulas prefabricadas casi dos años después de la dana

El IES Alameda de Utiel afronta la vuelta al cole en aulas prefabricadas casi dos años después de la dana

Enrique Ponce inaugura en Utiel el busto dedicado a su tío abuelo, el torero ‘Rafaelillo’

Requena destina 9 milions del pla de reconstrucció després de la dana a millorar servicis bàsics en tres llogarets

Requena destina 9 millones del plan de reconstrucción tras la dana a mejorar servicios básicos en tres aldeas

Requena destina 9 millones del plan de reconstrucción tras la dana a mejorar servicios básicos en tres aldeas

Utiel reivindica el legado universal de Enrique Rambal en sus fiestas

Requena y Utiel revitalizan su territorio para prevenir los incendios forestales y frenar la despoblación

Requena y Utiel revitalizan su territorio para prevenir los incendios forestales y frenar la despoblación

Utiel encara la recta final de las obras para recuperar el acceso al Santuario del Remedio tras la dana

Utiel encara la recta final de las obras para recuperar el acceso al Santuario del Remedio tras la dana
Tracking Pixel Contents