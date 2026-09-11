Tres detenidos en la A-3 tras huir de un control de la Guardia Civil con un kilo de cocaína

La Guardia Civil ha detenido a tres personas después de interceptar un vehículo de alta gama que transportaba aproximadamente un kilogramo de cocaína oculto en un doble fondo. La actuación fue desarrollada por efectivos del Destacamento de Tráfico de Requena durante un dispositivo preventivo en la A-3.

Los hechos se produjeron el pasado 31 de agosto, cuando varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia realizaban un control preventivo de alcohol y drogas en esta autovía.

Durante el dispositivo, los agentes dieron el alto a un vehículo que, cuando estaba prácticamente detenido, realizó una maniobra evasiva y anómala, desobedeciendo las indicaciones de los guardias civiles y poniendo, según la investigación, en riesgo la seguridad vial.

Ante esta situación, los agentes activaron de inmediato un dispositivo de seguimiento y control. Tras recorrer aproximadamente 11 kilómetros, las patrullas lograron interceptar el vehículo de forma segura y procedieron a identificar y detener a sus tres ocupantes.

Durante la huida, según ha informado la Guardia Civil, el conductor realizó maniobras de extrema peligrosidad, circulando a gran velocidad, adelantando de forma antirreglamentaria e incluso utilizando el arcén para rebasar a otros usuarios de la vía.

Un kilo de cocaína oculto en un doble fondo

Una vez interceptado el vehículo, los agentes procedieron a inspeccionarlo y localizaron un doble fondo oculto en cuyo interior había un paquete prensado y sellado que contenía aproximadamente un kilogramo de cocaína.

La Guardia Civil destaca que la actuación permitió desarrollar una intervención gradual y segura gracias a la coordinación de varias unidades de la Agrupación de Tráfico. La intervención evitó, según el instituto armado, que la conducta del conductor pudiera derivar en un siniestro vial de consecuencias especialmente graves.

Como resultado de la operación fue detenido el conductor del vehículo, un hombre de 20 años, como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, desobediencia grave y un delito contra la salud pública.

Los otros dos ocupantes del vehículo, de 24 y 33 años, también fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial ante el Juzgado de Instancia de Requena.

Las penas a las que se enfrentan

Según recuerda la Guardia Civil, el artículo 380 del Código Penal, relativo al delito de conducción temeraria, contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de entre uno y seis años.

Por su parte, el delito de desobediencia grave, recogido en el artículo 556 del Código Penal, puede ser castigado con una pena de prisión de entre tres meses y un año o con una multa de entre seis y dieciocho meses.

En el caso del presunto delito contra la salud pública, el Código Penal contempla para sustancias que causan grave daño a la salud, como la cocaína, penas de entre tres y seis años de prisión y multas que pueden alcanzar entre una y tres veces el valor de la droga.

La Guardia Civil enmarca esta actuación dentro del trabajo que desarrolla la Agrupación de Tráfico no solo en materia de vigilancia y regulación de la circulación, sino también en la detección de actividades delictivas y la protección de la seguridad ciudadana.

“La detección de conductas peligrosas durante los controles preventivos, la gestión operativa de incidentes complejos y la colaboración en la persecución de actividades delictivas forman parte de una labor diaria que contribuye directamente a la protección de la vida, la integridad física de las personas y la seguridad de las vías de comunicación”, señala la valoración institucional difundida tras la operación.