Compromís per Ontinyent pide que se retiren las placas de Zaplana en la ciudad

Compromís per Ontinyent pedirá a través de un ruego en el pleno municipal la retirada de todas las placas o simbología honorífica que hagan referencia al expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, tras su ingreso en prisión, detenido como investigado por blanqueo de capitales y delito fiscal. La portavoz de la coalición valencianista, Sílvia Urenya, ponía de manifiesto «la necesidad de restablecer la decencia, la ética pública y la honorabilidad de nuestras instituciones, que no tienen porque reconocer nada a personas que han sido encarceladas por aprovecharse de su posición de poder en beneficio propio y no por trabajar por el bien común». Por ello, pedirán al gobierno de Jorge Rodríguez que retire de los edificios públicos municipales cualquier placa que lleve el nombre de Zaplana, como en la piscina cubierta. Según Urenya, Zaplana «ha demostrado ser indigno de cualquier reconocimiento público».