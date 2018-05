Lectura del Pregó del Corpus de Xàtiva al museu de l'Almodí

Hui dijous es presentarà a les 20 hores al pati de l'Almodí el cartell oficial del Corpus 2018 (obra d'amado Gorba) i tindrà lloc la lectura del Pregó. A més, també es projectarà el documental Carros triomfals i les Roques de Corpus, amb la interpretació musical d'Òscar Abellán, Anna Benavent i Pau Moscardó. Ja el diumenge es durà a terme la processó del Corpus, amb l'eixida a les 18 hores de la processó cívica amb gegants, nanos i dansetes. A les 19 hores aproximadament s'incorporarà la processó religiosa, amb la creu alçada obrint pas; els feligresos, els xiquets i xiquetes de primera comunió, els personatges bíblics, cirialots, la custòdia amb el capítol eclesiàstic amb l'abat de la Seu, la corporació municipal acompanyada de la Cobla i els macers, representants de la Policia Local i la banda de música la Primitiva Setabense en el tancament.

El recorregut, que serà l'habitual, comptarà amb dinou parades on els diferents grups de la processó duran a terme les seues dansades. Entre els llocs es troben: la Seu, la plaça la Bassa, la de Sant Jaume, el carrer Corretgeria, la plaça de la Trinitat, La de Benlloch, la de Santa Tecla, el carrer de Segurana, la plaça Enriquez, la Porta de Sant Francesc, la porta del Lleó o el carrer del Taquígraf Martí.



Futur Museu del Corpus

L'Ajuntament de Xàtiva va delegar el 1994 l'organització del Corpus en la seua Associació, formada per particulars, Escola de Danses i col·legis d'ensenyament de la ciutat, amb la intenció d'oferir cada any noves incorporacions d'activitats, elements i figures buscant recuperar la importància de la festivitat en els seus orígens.

El regidor de Cultura, Jordi Estellés, assenyala que el Corpus «es trobava en decadència en quant a participació i gestió, i calia recuperar part dels seus orígens i establir contactes amb nous col·lectius socials», ha explicat. I ha recordat la futura posada en marxa del Museu del Corpus. Molts dels instruments, indumentària i objectes de la processó seran exposats com a reclam turístic i cultural de la ciutat. Alguns ells, de fet, es troben ja exposats a la nau central de Sant Domènec, visitable de 10 a 14 hores de dimecres a diumenge. Per últim, l'Ajuntament de Xàtiva ja va anunciar que modificarà les bases de les subvencions de cultura per a que associacions de pares i centres educatius puguen sufragar la restauració d'alguns elements del Corpus. Els centres educatius celebren aquest 2018 el seu 25è aniversari de participació activa.