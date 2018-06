la ardua tarea de la recuperación

S obre algunas inversiones urbanas, de las cuantiosas que viene ejecutando el gobierno de Ontinyent presidido por Jorge Rodríguez, se podrá discrepar, comulgar o discutir acerca de su prioridad. Pero el ejemplo de esa nueva plazoleta, presupuestada en 260.000 euros, junto a la iglesia Sant Carles, en la calle Mayans, cuya inauguración, el pasado sábado, fue servida con signos de fiesta tradicional „ danses y música„ evidencia una realidad incontestable: que tacita a tacita, este equipo de gobierno está dándole un buen lavado de cara al núcleo urbano. Amén de los extrarradios cercanos, como sucede con los polígonos industriales.

La susodicha plazoleta puede que, de momento al menos, no sea la panacea que precisan las calles Gomis y Mayans (Carrer Major), pero sí que se inscribe como un incentivo más que sumar a la hora de recuperar la importancia social que tuvo décadas atrás. Porque otro estímulo a recuperar, y ahí ya está tardando el gobierno municipal, radica en consensuar con la Societat de Festers, el retorno del paso tradicional de l'Entrà de moros y cristianos por dicho eje viario. Es un recorrido no más estrecho que por donde discurre la Entrada de Alcoi, con más antigüedad y prestigio. A no ser que el negocio por los ingresos milenarios de las tribunas instaladas en la avenida Daniel Gil prevalezca sobre otros intereses, como los de la reputación de l'Entrà y otros que atañen a la población. Y conservar el tramo Gomis-Mayans como escenario del principal acto de las fiestas de agosto también debería ser una lúcida apuesta patrimonial.

Otro incentivo, en la calle Mayans, son las obras de mejora y ampliación que se vienen acometiendo en la Casa de Cultura dels Barons de Santa Bárbara. Lo que permitirá que en este edificio se puedan realizar más actividades culturales y con mayor holgura. Pero no solo a nivel oficial vemos que hay preocupación por el urbanismo más o menos antiguo. Desde la Associació d'Arquitectes d'Ontinyent (ARQO), se ha organizado para los próximos días 7 y 12, unas jornadas con un título bien explícito: Habitar el Raval d'Ontinyent. Y es que el despoblamiento del Raval o Poble Nou, hoy por hoy, por muchas inyecciones sanadoras que le ponga el gobierno municipal a base de euros (como sucederá próximamente en la calle Tomás Valls), sigue siendo un problema patrimonial de alcance social. En el fondo se sitúa la necesaria regeneración urbana, ayuna de debates en líneas generales.

Un gran error del PSPV-PSOE en la Vall d'Albaida. Seguramente, los actuales dirigentes socialistas de la Vall d'Albaida desconocen aquello de «a enemigo que huye, puente de plata». Tal aserto cabe colegir tras su beneplácito, el que han ofrecido en su marcha atrás al concejal que agredió a un Guardia Civil. El edil socialista de l'Olleria anunció su dimisión (qué otra cosa sensata se puede hacer después de semejante barbaridad) y luego se echó atrás. Pero el PSPV comarcal, inopinadamente, le ha mostrado su pleno respaldo. De traca.



Zaplana, sin honores. Pertinente la moción presentada por Compromís para borrar el nefasto legado de Zaplana en lo que toca a Ontinyent, tras su ingreso en la prisión de Picassent. En concreto la moción habla de la retirada de placas honoríficas, como la (pre) inaugural de la piscina cubierta, entre otras.