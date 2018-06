Malestar en la Policía Local de Ontinyent por la falta de agentes en la calle

Todos los sindicatos con representación en la Policía Local de Ontinyent han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian la falta de agentes en la calle, especialmente durante los fines de semana y festivos. CC OO, UGT, Intersindical y SPPLB alertan de que el diseminado de la localidad "está siendo objeto de una oleada de robos" que se suceden especialmente los viernes y sábados por la noche, cuando, "en el mejor de los casos", afirman, "solo hay dos patrullas para atender a todo el término de Ontinyent". Esta situación, agrega el comunicado, "provoca que no se realice una vigilancia efectiva del diseminado y que muchos servicios no se puedan atender".

El personal también censura el gran colapso de tráfico que se registra a diario en el paso Cursa dels Almogàvas como "ejemplo que denota la total desorganización". El personal de la Policía Local sostiene que el equipo de gobierno municipal "no está actuando con firmeza para minimizar el tiempo de respuesta policial", especialmente en el diseminado, donde la única contestación ante el elevado número de robos, apuntan los sindicatos, "es derivar toda la responsabilidad en los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales "también se encuentran desbordados", recalcan.

Los agentes de Ontinyent subrayan su sensación de "impotencia" de cara al ciudadano, a quienes no saben "qué decir" cuando "no se puede acudir con la debida presteza a los servicios requeridos, puesto que "el principal problema se debe de a la ?falta de personal", insisten?. Los sindicatos hacen hincapié en que "no se produce un aumento significativo de la plantilla desde hace muchos años", la cual, además, "es cada más vieja, con más agentes en segunda actividad". "Esta situación provoca que los turnos operativos se encuentren en algunos casos ?con sólo una patrulla para atender todo el casco urbano y el diseminado". A pesar de ello, los represntantes de los trabajadores lamentan que la última respuesta del equipo de gobierno ante esta problemática "ha sido incumplir la ley y romper los acuerdos firmados con los sindicatos?, obligando a los agentes a trabajar en su tiempo libre, y en algún caso hasta ?15 horas seguidas?, generando una situación muy tensa y gran malestar dentro del colectivo policial".

Los sindicatos califican de "caciquista" la forma actual de dirigir la Policía Local y ven detrás de esta política el objetivo de conseguir "la desmotivación de los agentes y el consecuente deterioro de los servicios que prestan". "Es increíble que a pesar de haber puesto en conocimiento de la corporación municipal todas estas carencias no se haya tomado ninguna solución", indican. El comunicado del personal termina pidiendo "disculpas" a la ciuadanía de Ontinyent "si en alguna ocasión, debido a estas carencias, no hemos podido dar la mejor atención a sus requerimientos".