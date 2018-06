Meaker abandona el Ontinyent CF y la conversión en SAD queda en el aire

El Ontinyent CF dio ayer la sorpresa al anunciar que Rodney Meaker deja el club y la conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) queda en el aire. El club enviaba un comunicado en el que explicaba que «con gran pesar y tristeza, queremos informar que Elite Esports 17 SL [la empresa tras la cual estaba el inversor Meaker, máximo accionista del club], con fecha del 4 de junio de 2018, da por finalizada su inversión en el club con efecto inmediato». El Ontinyent CF ponía de manifiesto que la transformación en SAD «ha sido muy compleja y mal gestionada por nuestros asesores y partes involucradas», y añadían que «tras más de 12 meses de nuestra entrada en el club, el proceso de conversión en SAD no se ha completado y hemos dejado este asunto en manos de nuestro equipo legal para su posterior investigación y análisis hasta que se resuelva el problema». «Seguimos siendo optimistas para encontrar una solución para todos los asuntos no resueltos internamente en el club y otras oportunidades que puedan presentarse externamente».

En el comunicado, el empresario sudafricano afincado en Australia, Rodney Meaker, y el presidente de la entidad deportiva, Adrián Márquez, agradecían a los aficionados, a la ciudad, al alcalde, Jorge Rodríguez, y su equipo de gobierno, así como al personal de administración del club, el cuerpo técnico, al entrenador, Vicente Parras „cuya renovación queda pendiente„ y a todos los involucrados en el club «estos últimos doce meses de éxitos. Ha sido un año maravilloso bajo una situación legal difícil para acabar siendo finalistas de la Copa RFEF y con un meritorio quinto puesto en un grupo muy complicado contra equipos ilustres, lo que comporta la oportunidad de jugar la próxima Copa del Rey». Meaker y Márquez se mostraron «seguros que la ciudad y los futuros inversores podrán disfrutar de esta oportunidad». Los dos dejaron la puerta abierta a «dialogar con cualquier parte interesada» y desearon al Ontinyent CF «la mejor suerte para el futuro».



Asamblea el 9 de junio

El vicepresidente del Ontinyent CF, Luis Ortiz, dejó en manos de la próxima asamblea del 9 de junio, convocada tras el anuncio de la marcha de Meaker, el futuro de la entidad. Allí se expondrá la situación en la que se encuentra el club y Ortiz afirmaba ayer que «necesitamos el respaldo de los socios». El mandatario indicaba que «se tenía que convertir en SAD en unos plazos y no se ha hecho. El Consejo Superior de Deportes nos da un plazo para la reconversión y han pasado cinco meses y nadie ha movido ficha».

Ante la incertidumbre reinante entre los socios, Ortiz quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y aseguró que «no va a cambiar nada. El socio tiene que estar tranquilo, estamos mejor que el año pasado» y exponía las dos opciones para el futuro del Ontinyent: «seguir adelante con la conversión en SAD o volver a ser Ontinyent club de fútbol», pero «habrá proyecto para el equipo», reiteró. Según el vicepresidente, Márquez ha argumentado que «Rodney tiene otros asuntos y no le interesa continuar en el Ontinyent», una decisión que es «una sorpresa relativa» para Ortiz, «dada la situación de las últimas semanas». La marcha del hasta ahora máximo accionista es para Ortiz una decisión que «no entiendo. No entiendo porqué venían y no entiendo porqué se van», manifestó.