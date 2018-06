Ontinyent amplia horaris a la Biblioteca Central durant el període d'exàmens

L'Ajuntament d'Ontinyent va a procedir a ampliar els horaris de la Biblioteca Central durant el període d'exàmens, estenent l'obertura de l'horari de vesprada fins la mitjanit de dilluns a divendres. Esta ampliació d'horaris, segons avançava el regidor de Biblioteques, Àlex Borrell, va entrar en vigor ahir dilluns i es mantindrà mentre dure l'actual increment extraordinari de l'afluència d'usuaris. El regidor afegia que aquesta actuació s'inclou en la línia encetada per donar un nou impuls i potenciar l'ús de la Biblioteca Central, que és la que mes demanda registra i la que més s'utilitza pels estudiants i usuaris de les biblioteques de la ciutat en l'època d'exàmens. El regidor afegia que «els mitjans de que disposem són limitats, però la voluntat és sempre fer més amb menys i per això tractem d'optimitzar els recursos humans per atendre el millor possible les necessitats de les persones», segons destacava.

Els horaris de les biblioteques d'Ontinyent són els següents: la Biblioteca Central-Casa Velázquez obri actualmente i per espai d'un mes i mig, aproximadament, de dilluns a divendres pel matí de les 8 a les 15 hores i de vesprada, de 16 a 20:30 hores, ampliant-se fins a les 12 de la nit durant el periode d'exàmens, segons han recalcat des del consistori. Els dissabtes: de, l'horari d'apertura és de les 9 a les 14 hores. Del 14 de juliol al 9 de setembre s'aplicarà l'horari d'estiu: de matí sols i de 8:30 a 14:30 hores. Dissabtes romandrà tancada, igual que tota la setmana de Festes. Finalment, des del 10 de setembre torna l'apertura de matí i de vesprada: els matins, de 8:00 a 15:00 hores i per la vesprada de 16 a 20.30 hores. Els dissabtes: de 9 a 14 hores. Pel que fa a la Biblioteca de Sant Josep, l'horari de les properes setmanes de matí és de 10.30 a 13.30 hores mentre que per la vesprada serà de 17 a 20 hores. Del 14 de juliol al 9 de setembre la biblioteca tancarà de vesprada. L'horari serà de dilluns a divendres pels matins de 9 a 14.30 hores. La Setmana de Festes, darrera setmana d'agost, tancarà (del dies 20 al 28). A partir del 10 de setembre, de matí de 10.30 a 13.30 hores i de vesprada de 17 a 20 hores. finalment, l'Agència de Lectura de Sant Rafel obri de matí de 11 a 13.30 hores i de vesprada de 17 a 20 hores fins el 13 de juliol. Del 14 al 31 de juliol, només de matí; tancarà tot el mes d'agost i reobrirá de matí i de vesprada a partir del 9 de setembre, segons el consistori.