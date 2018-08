El fuego se reactiva en Pinet

A primera hora de la tarde de hoy, se ha reactivado el incendio en el término municipal de Pinet. Esta mañana este foco se había dado por controlado, ya que no había llama, pero esta tarde debido al cambio en las condiciones meteorológicas ha vuelto a resurgir empujado por el viento.

Los vecinos contemplaron por una web cómo las llamas estuvieron a punto de devorar el municipio anoche

Pinet peligró anoche. El incendio registrado en Llutxent se ha extendido como la pólvora hasta cercar a este pequeño municipio valenciano. Los vecinos contemplaban con impotencia cómo el fuego se movía a sus anchas por todo el municipio de la Vall d´Albaida. Desde bien entrada la noche sufrían el horror de ver cómo el humo inundaba las calles y amenazaba monumentos tan preciados y representativos como su iglesia parroquial, dedicada a San Pedro Apóstol.

Las condiciones meteorológicas no eran favorables y el viento de poniente impidió que el incendio pudiera ser controlado. La carretera de acceso a Pinet se cerró como medida de precaución. No obstante, durante la noche, las tareas de extinción y unas condiciones mucho más favorables a la extinción permitieron que el fuego no devorase el pueblo. Esta mañana, aún permanecía cercado por una intensa humareda.

Imagen de Pinet hoy, a las 09.24 horas. Aún hay mucho humo pero ya sin tantas llamas. Foto: avamet.es

El incendio declarado el lunes en Llutxent- que ha quemado ya más de 1.000 hectáreas- ha castigado con fuerza a Pinet, municipio con el que limita, igual que Gandia, donde las llamas obligaron a desalojar varias urbanizaciones. La Cruz Roja ha habilitado un albergue en el Pabellón el Raval para acoger a las personas desalojadas.