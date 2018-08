Se hunde el suelo de la Glorieta de Xàtiva al paso de una excavadora

Los trabajos de remodelación de los setos y parterres de la glorieta José Espejo de Xàtiva ocasionaron ayer un boquete de grandes proporciones dentro del cual cayó parcialmente la excavadora que lo originó. Según fuentes municipales, no hubo que lamentar daños personales ya que el conductor de la máquina, que no llegó a volcar, bajó sin problemas de la misma.

El agujero ha dejado al descubierto unos restos constructivos: se percibe una especie de pared de ladrillo visto, unas vigas y una puerta de madera antigua, encajada en su dintel. Ello da idea de que posiblemente esa parte de la Glorieta (cercana a la escalera que desemboca en la intersección de República Argentina con Padre Claret) se rellenara sobre alguna antigua edificación que no fue demolida. Se explicaría con el corte que la balaustrada de la Albereda crea a modo de balcón en todo el paseo y que no se da en la glorieta, ya que el desnivel se aplaza al linde con la citada República Argentina. Según las mismas fuentes, el orificio no conecta con el aparcamiento subterráneo.