Al Ras es consolida com l'espai de la Fira d'Agost dedicat als joves

La Casa de la Joventut de Xàtiva va acollir ahir la presentació del Festival Al Ras de la Fira de Xàtiva, amb la presència de l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; la regidora de Joventut, Lena Baraza; la Reina de la Fira, Paula Valor, i alguns dels grups i D'js que participaran en l'edició. Es tracta del tercer any consecutiu que el Jardí de la Pau acollirà cada nit, a partir de les 22:30 hores, els joves de la ciutat amb actuacions musicals tant de deejays com de grups locals „combinats amb algun altre grup no xativí„ i que a l'igual que en les pasades edicions serà amb entrada gratuïta.

Així, hi haurà tres nits de Djs, que començaran el dia 14 amb la posada en escena de DJ Dany Markez, DJ Baldoví Live Drums, DJ David SanSan i DJ Kike Samit. El divendres 17 serà el torn de DJ RedNoise, DJ RedNak i DJ Vercher. I ja el dissabte 18, per finalitzar les nits de música electrònica actuaran DJ Mark, DJ Ciber, DJ Robles i DJ Pablo Grimaltos. Pel que fa als concerts, també hi haurà tres nits: la primera tindrà lloc el dia 15 d'agost, quan es podrà escoltar als grups locals Orígens i Barbaritats junt amb VaDeBo i Buhos. El dijous 16 serà el torn de Kai Mars, Juglares de Fuego i El Último K Zierre mentre que el dia 19 els encarregats de tancar el festival seràn Ghost Transmission, Noah Histeria, Palmera i Tardor.



Un aparador de la música local

La regidora de Joventut va recalcar ahir que amb aquest espai «hem tornat la dignitat a l'oci dels joves oferint alhora una oportunitat a tots els qui volen donar a conèixer la seua música». Per la seua banda la Reina de la Fira va reconèixer haver visitat de forma assídua el festival Al Ras els dos últims anys, i va convidar els joves a gaudir d'aquest espai pensat per a tots ells. Roger Cerdà, per la seua banda, va agraîr la tasca desenvolupada per la Regidoria de Joventut ja que «aquesta s'ha convertit ja en una cita obligatòria per a la gent més jove», i va afegir que al planificar la Fira es pensa en els diferents grups de la ciutat atenent a tot aquell que té algo a dir, «per això crearem l'Espai de la Glorieta, i per això vam convertir el Festival Al Ras en una realitat».

Els representants dels grups locals i Djs van aprofitar per valorar aquest espai i agraïr els diferents estils de música que conviuen cada any. Així, un any més la Fira de Xàtiva donarà un espai als joves.