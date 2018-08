SEMANA TRÁGICa PARA LA VALL

Sea cual fuere el balance final, del incendio que ha consumido, principalmente, las sierras de Llutxent, Pinet y Quatretonda, del occidente de la Vall d'Albaida, así como parte de la limítrofe Gandía, siempre será peor imposible. Y es que al margen de los cuantiosos daños económicos, ecológicos o de salud, están los anímicos y emotivos. De imposible reparación. De ahí que en los cortes de voz de los vecinos damnificados que se han podido oír, en la mayoría de televisiones y otros medios de comunicación, en un gran despliegue informativo, las palabras que con mayor frecuencia se han escuchado, hayan sido: «Impotencia, rabia, desconsuelo o tristeza». Que son las emociones de abatimiento, angustia y desolación, con las que han tenido que pechar esas más de 3.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares. Muchas veces con lo puesto. Con la finalidad de poner en seguro sus vidas. Ya que las imágenes con las que abrían sus informativos, medios autonómicos y nacionales, eran dantescas y trágicas.

En la cascada de pronunciamientos cabe señalar el del alcalde de Llutxent, Pep Estornell, quien el pasado martes hacia públicas reflexiones como estas: «Al cap em vénen projectes de futur per al bosc de sureres més emblemàtic, aula de la natura, rutes botàniques, gestió forestal sostenible? I en escriure sostenible, em cau una llàgrima descontrolada damunt del 'SOS'». Sobresale en medio del «brau foc», la lucidez y serenidad de ánimos de la que hace gala Estornell: «Si algú/na espera llegir comentaris negatius sobre actuacions de les persones, que no continue». O también»En aquest sacsó de tristor, només una illa d'humanitat mitiga la desolació. La solidaritat de la meua gent».



?El Surar, maldición ambiental

Aunque hace ya casi cuarenta años que se produjo un incendio parcial, en la zona boscosa de los centenarios alcornoques del Surar, con posterioridad este se pudo regenerar. Es un espacio montañoso compartido por los municipios de Pinet y Llutxent, y frecuentado por vecinos de ambas poblaciones, así como de otras, o por senderistas. Ahora, este paraje natural municipal, «ha quedado arrasado por las llamas».

La tarea que compete, una vez apagada la última brizna de fuego, es el análisis, para extraer conclusiones, con el fin de actuar y que no se repita la historia. Doctores le sobran a la iglesia institucional. Precisamente esta semana se ha desempolvado la canción «després del foc», del grupo ontinyentí Atzukak. El cual junto a otros músicos, en marzo de 2011, publicaron un videoclip de dicha canción, escrita per David Gironés. A propósito de la línea de alta tensión que Iberdrola quería colocar en el paraje del Torrater, quemado en un incendio dos años antes. Esa canción reivindicativa terminaba con una llamada a la esperanza: «les muntanyes que ara són òrfenes, demà seran l'ombra dels nostres fills». Después toca pulsar la sabiduría popular que dice que «los montes se apagan en invierno». Un extremo en el que abundan algunos conocedores de la zona quemada. Aunque es imposible volver atrás, en el paso del tiempo, y por tanto es absurdo el acogerse al refranero, «no deixes les sendes velles, per les no velles». Pero también es cierto que la leña que se recogía antaño del monte, para los hornos de pan, o los rebaños que pacían en el mismo, se han revelado más efectivos que los drones, smartphones y demás tecnología.