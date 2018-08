«Este año es el de la apertura de la Fira a los comerciantes de Xàtiva»

Una Fira contra el reloj en 2015. Una Fira continuista en 2016. Y una Fira casi de ruptura en 2017, con una reorganización en lo comercial tan ambiciosa como también controvertida. El alcalde de Xàtiva ya avanzó tras la finalización de aquélla que lo que saliera mal se rectificaría. Y lo que fuera un acierto, llegaba para quedarse.

P La mayoría de cambios aplicados en 2017 se consolidan, ¿Significa que se acertó?

R Evidentemente, excepción hecha del tema del Reial de la Fira, que se cuestionó mucho. Ya el año pasado dijimos que no fue acertado e incluso avanzamos enseguida que lo estudiaríamos. Así que este año ese espacio vuelve a estar despejado por el centro, sin casetas. Pero que sea una zona tan abierta nos obligará a controlar mucho más el top manta, que es un tema muy invasivo. En 2016 no se podía casi caminar. La distribución de casetas por la calzada en el resto de la Fira se queda, porque creemos que es una mejora para todos.

P ¿Fue difícil esa ruptura?

R Fue complicadísimo porque la feria llevaba una inercia que cuesta mucho cambiar. Pero es que cada cambio de ubicación comportaba una serie de cosas que no se ven y son complejas. Sin embargo, creemos que vale la pena. Por eso este año me gustaría resaltar la ampliación que se va a hacer en la Porta de Sant Francesc, con puestos para el comercio de Xàtiva. Era una vieja aspiración que el comercio local volviera a la Fira. Quiero que se el año de la apertura de la Fira a los comercios de Xàtiva. Al igual que en la Glorieta, donde toda o casi toda la hostelería que se reúna en ese espacio será local. También se amplía la Feria de la Automoción, y se mejora el tema de salubridad. Dado que la feria es muy larga, los módulos especiales de váteres serán dos este año: el que ya pusimos en 2017 y otro en Juan Francés.

P Volviendo al Reial de la Fira [el paseo central] y el «top» manta, ¿qué medidas articularán?

R Lo trataremos de controlar mejor que hasta ahora, porque el Reial es un espacio muy amplio y abierto que lo hace muy proclive a los manteros. Habrá órdenes claras, pero también sabemos todos que es un problema que no se resuelve fácilmente; que a un vendedor le retiras su manta, te das las vuelta y a los dos minutos ya hay otro.

P Vuelve el homenaje a Bruno Lomas. ¿Por qué no estos tres últimos años?

R Simplemente, en su momento decidimos que no había porqué perpetuar un homenaje anual no a Bruno Lomas sino a cualquier figura. Y ese acto, además, ocupaba una de las siete noches de la Murta y nos privaba de programar algo nuevo en ese espacio. Nunca fue un no al homenaje, sino la pretensión de no fijarlo como algo anual y programarlo de vez en cuando. Y este año, con la colaboración de los jubilados de la UDP, hemos tenido creo que la gran idea de incorporarlo al mismo acto de la cena de los jubilados que ya se hace todos los años y no sumar otra noche más de ocupación de la Murta.

P Criticó en la oposición el coste de la Fira pero con ustedes no ha bajado y además admiten que las infraestructuras se comen gran parte del presupuesto.

R La Fira, económicamente tiene un gran problema: si no eres riguroso con los gastos inesperados que genera, se te puede disparar. Pero yo defiendo que los incrementos han sido en cuestiones logísticas que había que mejorar. Gestionamos cinco espacios escénicos a diario, y eso es muy complicado. Por eso el control que hacemos es muy exhaustivo. Nuestra Fira tiene un coste, sí, pero pensamos que es razonable y asumible; está controlado y es un gasto en seguridad, en infraestructuras, en medios... No es un gasto disparatado en figuras que cuestan muchísimo.

P ¿Han revisado el sistema de patrocinios privados?

R Sí, totalmente. Y esa es una cosa que estaba pendiente. En la Fira que heredamos arrastrábamos patrocinios de palabra, de cantidades sin cuantificar o estancadas durante años... Hemos actualizado todos los patrocinios y los hemos revisado al alza, incluso, si era lo que tocaba. Y puedo decir que ese apartado nos reporta este año una cantidad de 60.000 euros.

P Las últimas ferias del PP se organizaban un mes antes. Ustedes dieron un giro radical a ello. Pero la de 2019 la podría heredar otro gobierno. ¿Dejarán algo hecho o no harán nada tampoco?

R No, no, no... Ni hablar. Y no sólo por lealtad institucional, que ya lo pensamos hacer, si no por que con la nueva ley de contratos si dejáramos la feria a otros o a nosotros mismos como la dejó el PP en 2015, puedo garantizar a los vecinos de Xàtiva que no habría Fira ese año: sería materialmente imposible organizarla. Así que si soy de nuevo el alcalde o si es otro, garantizo que en enero, la Fira d´Agost de 2019 estará ya muy encarada en materia de contratos: de seguridad, de infraestructuras... Otra cosa es que dejemos abierto hasta un poco más tarde la contratación de una determinada figura musical.

P Por que en 2015 la Fira que heredó el nuevo gobierno tripartito sólo tenía que el nombre...

R Fue increíble. No dejaron hecho nada. Entre la toma de posesión y organizarnos un poco, puedo asegurar que esa feria se montó de cero en un mes. Y aún así, hubo cambios significativos a nivel de reordenación de espacios escénicos, se recuperó el Festival de la Cançó, volvió el teatro...

P Las corridas de toros. ¿Al final admitirá que no hay toros porque hace valer la consulta o porque la plaza no se puede utilizar? Como cada vez dice una cosa...

R No es así. Nosotros siempre hemos sido claros. La consulta sí que fue para tomar decisiones, y de hecho está claro que la hemos tomado. Otra cosa es que la plaza no está en condiciones, que no lo está. Sólo en pintura necesitaríamos invertir 300.000 euros.

P Entonces, si la consulta sí que valía... ¿Si hubiera salido el sí a los toros qué hubiera pasado?

R Pues que tendríamos que haber invertido en la plaza para que se pudiera celebrar toros.

P ¿Y haya o no toros no cree que es urgente hacer algo ya?

R Pues algo habrá que hacer ya en esta segunda legislatura, lo reconozco. Se ha de solucionar el estado de la plaza, que hoy por hoy sin esas inversiones necesarias, es un espacio que no tiene utilidad.

P ¿No se ha planteado variar el calendario de la Fira y que sea siempre una semana; que termine un domingo y no un lunes?

R Pues la verdad es que no [le recordamos que en los 80, un año la Fira fue del 15 al 21 para terminar en domingo]. Es un tema que ni me he planteado ni me ha planteado nadie. No es un debate existente hoy día. En las Fallas de Valencia ese debate sí que es continuo, la verdad, pero en la Fira de Xàtiva yo creo que nunca. Además, tiene que empezar sí o sí la noche del 14 para aprovechar el tirón del día 15, que es festivo en toda España.