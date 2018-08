La campanya «No és no» contra els assetjaments i les agressions torna a la Fira de Xàtiva

La regidoria de Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Xàtiva repetirà enguany la campanya #XTVnoésNO. Xàtiva lliure d'agressions sexistes, emmarcada en la Fira d'Agost. Amb aquesta iniciativa «es busca potenciar les relacions lliures, respectuoses, igualitàries i no sexistes. Es tracta d'eradicar la discriminació per qüestió de gènere, present en tots els àmbits», expliquen des de la regidoria. «A nivell festiu és una gran problemàtica que impedeix que les dones disfruten lliurement de la festa i que pot incloure des de comentaris ofensius fins a formes no consentides de contacte físic», expliquen.

«La idea és garantir un espai de seguretat i confiança on, en el cas de produir-se una agressió sexista, les persones afectades se senten amb prou suport i confiança per actuar per elles mateixes», van insistir. L'objectiu és «aconseguir una ciutat igualitària, lliure d'actituds sexistes i discriminatòries. Des de la ciutat cal defensar el caràcter inclusiu i respectuós de les nostres festes amb una implicació col·lectiva, imprescindible per tal de poder assolir-ho».

Per aquestes raons, la campanya té com a objectiu la sensibilització i la intervenció (amb unes pautes d'actuació), si s'escau, en espais on les condicions poden afavorir interrelacions que donen peu a micromasclismes, assetjaments o agressions sexistes.