Paula ya reina en la Fira de Xàtiva

Casi todo el mundo daba por hecho que anoche una tormenta iba colarse en la fiesta y plantarse en la inauguración de la Fira d´Agost de Xàtiva, y de paso aguarle la cita a la Reina, Paula Valor. Pero no. No llovió y ella y su corte lucieron espectaculares en un arranque ferial siempre igual y siempre diferente. Pasaban unos minutos de las 22:30 cuando daba comienzo una inauguración de la Fira en la que, por segundo año, introducía el acto la setabense Anna Alborch. Tras la lectura del privilegio de Jaume I —con imágenes proyectadas en dos grandes pantallas—, a las 22:53 llamaban a escena a la dama Yaiza Garzando, primera en salir, y tras ella desfilaron Julia Llácer, Violeta Martínez y Marta Tormo.

A las once de la noche anunciaban a Paula Valor, la Reina de la Fira 2018, que arrancaba una fuerte aclamación del público presente en una Murta que quedó lejos del lleno. La imposición de los distintivos del alcalde a la Reina, las damas y los acompañantes dio paso a los discursos. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, dijo de la Fira que es «una Fira en expansión que consolida un modelo iniciado el año anterior y que ha conseguido hacer de la nuestra una feria más moderna, fácil, cómoda y segura. Una Fira viva que se adapta a los nuevos tiempos y enfrenta el futuro con energías renovadas, sin perder de vista la esencia de su larguísima historia», destacó. El primer edil subrayó en su parlamento que «más de 40 asociaciones integran sus actividades en el programa de actos», y también recordó «la gran cantidad de empresarios y comerciantes de Xàtiva que estos días se suman a la gran familia de los feriantes para ofrecer sus servicios y productos a vecinos y visitantes», recalcó.

A la Reina de la Fira de 2018, Paula, le dijo que «en las semanas que hemos tenido para conocernos un poquito mejor, nos has dejado claro que eres una persona apasionada por la Fira d´Agost y por tu ciudad. Este año tienes doble motivo para estar tremendamente orgullosa de ostentar este cargo. Nada puedo decir sobre tu dignidad y saber estar en esta responsabilidad que no salte a la vista de todos. Y aunque me consta que eres consciente del lugar que ocupas, en esta ocasión quiero recordarte que llevas Xàtiva en tu rostro, que eres la representante de mujeres y hombres, niños y mayores de esta ciudad que te contemplan con orgullo y admiración. Tienes que estar, pues, a la altura de tu responsabilidad y estoy seguro de que así será», afirmó.

También hizo un poco de mitin político ensalzando su gestión al frente del ayuntamiento y recordó que se ha contratado a más de 300 personas con los diferentes planes de empleo municipales y también destacó la «honradez y la transparencia» del ejecutivo que preside o las políticas sociales o de igualdad puestas en práctica.

Paula, en un gran discurso, muy comprometido y enérgico, recordó que «siempre he dicho que la inauguración es un acto mágico, el inicio de nuestra fiesta. Es cuando todo comienza: la ilusión de ir a todos los actos, de recorrer todo el recinto ferial, ver la gente, las paradas, los colores, los fuegos artificiales... Primero con los padres, hermanos, primos; después con los amigos, pero siempre desde otra perspectiva muy diferente de la se me ha ofrecido ahora: como reina de la Fira. Un sueño hecho realidad», resumió.

«También quiero mencionar —dijo— a mi corte de honor, amigas que siempre he tenido y tendré a mi lado, y ahora tan unidas en este cometido que todas queremos llevar a cabo de la mejor manera posible. Y no me olvido tampoco de mis chicos, que me aportan apoyo, risas, complicidad y muchos momentos que de seguro recordaré toda la vida», afirmó. «Finalmente, quiero agradecer a todos los que han hecho posible que esté aquí, representando mi ciudad, con mucho orgullo, honor, respeto, alegría, ilusión; especialmente a mi familia», concluyó.

Tras el protocolario acto, que contó con la asistencia del subdelegado del Gobierno, José Roberto González Cachorro, y el diputado en el Congreso por Ciudadanos Toni Cantó; Anna Alborch cantaba Una d´amor, de Mireia Vives y Borja Penalba, que enlazaba con espectáculo Vuelos y Musa Lunas.