Xàtiva obri la nova oficina de turisme junt al centre de recepció de visitants

Xàtiva va inaugurar ahir de matí la nova oficina de turisme que s'ubicarà al centre de recepció de visitants, junt a la Font del Lleó. A l'acte van assistir l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; la regidora de Turisme, Mariola Sanchis, i la Reina de la Fira, Paula Valor, així com altres membres del govern municipal. Aquesta nova oficina de turisme guanyarà en visibilitat de cara als visitants i compta amb una recepció així com amb una sala de reunions, dos despatxos i un magatzem ampli per a guardar el material editat i produït per la pròpia oficina de turisme.

L'enclavament és un punt estratègic, ja que es tracta de la localització des d'on ix el tren turístic i la visita a peu per la ciutat, i on també hi ha una parada de bus per a la rebuda de turistes i visitants. A l'espai també es disposa de lavabos públics, i a més a més també s'ha habilitat una consigna per a que turistes i visitants puguen deixar les seues pertinences amb seguretat mentre visiten Xàtiva. A l'inici de la legislatura es pagaren 220.000 euros que estaven pendents respecte al conveni que l'Ajuntament de Xàtiva tenia amb Repsol per l'antiga gasolinera, als quals s'han afegit altres 80.000 ? per acondicionar l'espai. «Aquest és el lloc natural per a que el visitant i el turista tinga la millor atenció possible», va declarar ahir l'alcalde, qui també va recorda que «el passat any la nostra ciutat va incrementar de manera notable les seues visites, amb més de 80.000 al Castell, i en gener vam obtindre un reconeixement a la millor APP turística d'Espanya. Esperem que aquest nou espai servisca per impulsar encara més l'apartat turístic de Xàtiva».

«Oficina moderna y accesible

La regidora de Turisme, Mariola Sanchis, va destacar que «per fi hem obert aquestes noves instal·lacions, modernes, adaptades i accessibles, i situades en un lloc emblemàtic com és la Font del Lleó que aquest any celebra el seu 200 aniversari. Era un pas necessari en una ciutat turística com Xàtiva», va afegir. Durante la Fira, l'oficina obrirà de 10 a 15 hores.