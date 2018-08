«Hay cosas que yo no las entiendo ni como pintura ni como arte»

Tras el fallecimiento en 2014 del apreciado pintor de Xàtiva, su familia donó 20.000 euros para que el Premi de Pintura de la Fira de los años 2017, 18, 19 y 20 se incremente en 5.000 euros anuales a los que sumar los 3.000 del consistorio.

El generoso gesto de Rosmary Bellod ha convertido el Premi de Pintura de la Fira de Xàtiva en uno de los más dotados de España.

¿ Supongo que este día será una mezcla de alegría y también tristeza por la ausencia de Juan?

Pues mucho de las dos cosas, sí, porque además un día como hoy nos conocimos Juan y yo, un 15 de agosto en el Setabense, prácticamente aquí mismo donde estamos ahora. Por eso es un día emotivo, porque su ausencia se nota.

¿Cómo surgió la idea de donar estas cantidades para el premio de pintura de la Fira?

Realmente, yo se lo venía comentando a Juan desde hacía mucho tiempo, muchas veces... Pero él todo ese tipo de cosas siempre las dejaba para más adelante. Pensaba que sería eterno, y la verdad es que fue bastante eterno [vivió hasta los 92 años] pero había que resolverlo un día u otro. Y un buen día tomé la decisión yo misma, ya que como su idea era ésa y tenía ese interés en hacerlo, pues esperamos a cuando él ya no estaba y me encargué de dar forma a ese deseo que él tenía.

La donación cumple un doble cometido: el de mecenazgo y el de difundir la obra de Francés.

Sí, así es, de ahí la exposición que cada año se organiza en el museo con la obra de Juan, para que sea más conocida y la gente tenga acceso directa a ella; así es.

El tipo de pintura de un certamen como éste está un poco alejado, quizá, del estilo de Francés. ¿Cómo lo asume usted?

Es que eso es lo que hay ahora, parece ser que es lo que se lleva desde hace tiempo... Es el tipo de creación que vale ahora, no aquí, por supuesto; por todo el mundo.

¿Y a usted le gusta?

Pues es bastante difícil de entender, porque admito que hay cosas que sí, que están bien, pero hay otra que yo no puedo entender el por qué se denominan arte o pintura. Son creaciones que pueden ser otra cosa, pero para mí no son arte. No digo que no sea interesante, pero yo no lo veo como pintura. Ni menos aún como arte.

Supongo que es una corriente que no se puede cambiar...

Sí que se puede, sí, pero...

¿Cómo?

Pues para eso quizá debería estar yo sola en esto...

¿Se refiere a un concurso tal vez de paisajismo, figurativo?

No, no, tampoco hace falta que sea solo de paisaje; hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Pero tiene que ser arte, pintura.