«Los años 80 están repletos de canciones que llegaron al corazón de mucha gente»

«Malos tiempos para la lírica», con Golpes Bajos. Y «Es por ti», con Cómplices. El responsable (en el primer caso, junto con Germán Coppini) de semejantes hitos del pop español toca mañana en Xàtiva (Campo de fútbol la Murta, 22 horas) en un concierto ochentero en el que comparte escenario con Olé Olé (liderada por Vicky Larraz, la voz del grupo de antes de Marta Sánchez) y Los Rebeldes.

«Malos tiempos para la lírica», con Golpes Bajos. Y «Es por ti», con Cómplices. El responsable (en el primer caso, junto con Germán Coppini) de semejantes hitos del pop español toca mañana en Xàtiva (Campo de fútbol la Murta, 22 horas) en un concierto ochentero en el que comparte escenario con Olé Olé (liderada por Vicky Larraz, la voz del grupo de antes de Marta Sánchez) y Los Rebeldes.



Hay actualmente una época dorada del directo asociada a la etapa más negra jamás vivida de la venta de discos. Y una nostalgia incurable hacia grupos de los 80, como los que mañana se reúnen en Xàtiva. Así que la cena está servida. Y una parte del menú es Cómplices, ese dúo formado por Teo Cardalda (Vigo, 1962) y María Monzonís que conquistó hace 30 años el corazón de millones de seguidores con ese himno llamado Es por ti.



Dígame mitómano, exagerado... Pero es que estoy hablando con la historia del pop español.

Pues muchísimas gracias.

Estos días escucho «Refugiados», de 2017. ¿Componer una canción soberbia ya no basta?

Creo que hoy día hay varios submundos en la música. Y que muchos no conocen lo que hay abajo. Este último disco junta las canciones viejas con otras nuevas. Y esta canción en concreto surgió en un momento en el que ese problema está tan presente en todo el mundo. Es un homenaje a esas personas que lo están pasando tan mal.

¿La reunión de mañana en Xàtiva es siempre la misma?

No, no siempre es así. Hay una fortísima demanda de grupos de los 80 y promotores que organizan este tipo de conciertos. Y entonces te llaman de aquí, de allá; surgen combinaciones... Pero este de mañana con Olé Olé y Los Rebeldes es puntual, no se había dado el caso aún de los tres juntos.

¿Quién abre y quién cierra?

Pues no lo sé, la verdad. Desconozco el formato. Supongo que tocará primero Olé Olé . Y Los Rebeldes, que es más rockero y va mejor para el fin de fiesta, los últimos. Digo yo, por que no lo sé aún.

¿No le reprochan ser una formación embarcada permanentemente en la nostalgia?

Los nostálgicos serán los productores que nos contratan y el público que viene a vernos [ríe]. Pero bueno, sí que es verdad que esa década está repleta de canciones que llegaron al corazón de muchísima gente y se quedaron ahí. Me cuesta imaginar que la gente de dentro de veinte o treinta años pueda ir a un concierto de varios grupos de ahora y tenga veinte canciones tan rotundas y populares, de esas que se sabe todo el mundo. Fue una época muy brillante musicalmente y es lógico que este tipo de reuniones de grupos atraigan tanto.

Con la muerte de Germán Coppini ¿Quedaron cosas por hacer o era ya una etapa cerrada?

Bueno, es que Germán además de un genio era una persona complicada; era difícil trabajar con él. Y así y todo, después quince o veinte años hicimos una gira de regreso como Golpes Bajos en 2000 creo que fue. El pensaba que íbamos a seguir... Nunca perdimos el contacto. Por cierto que en Benidorm, en octubre, hay un homenaje a él y allí estaremos. Era una etapa cerrada. Pero nunca sabremos si quizá se hubiera abierto de nuevo.

¿El directo es hoy el refugio de grupos y cantantes?

Es que realmente el directo es lo último que nos queda. El mercado discográfico se nos ha derrumbado. Propuestas que interesan, que tienen calidad, son ignoradas. Hay un abuso de las operadoras, de los que manejan; el tema de las descargas ilegales... Y los más perjudicados, siempre, los músicos y los creadores. Es un problema muy, muy gordo. ¿Y entonces qué te queda? ¿Qué controlas? Pues el directo, los conciertos. Es la prueba de fuego. Es, además, lo que te permite vivir. Es lo único fiable y rentable para gente como nosotros.

¿Recuerda el momento concreto en el que compuso o empezó a componer «Es por ti», su descomunal éxito de 1987?

Pues Es por ti fue rapidísima, es curioso. Fue una canción que empecé y terminé rapidísimo, por no decir que prácticamente en una tarde, en casa. Entonces yo vivía en La Rozas. Y fue una bomba, sí.

¿Sabía que el vídeo oficial de la canción tiene 86 millones de visionados en Youtube?

Me lo creo, sí. Pero ese vídeo pertenece a la antigua compañía de discos; es de ellos y sólo pueden explotarlo ellos. Fue de esas cosas de la letra pequeña que se firman sin mirar nada, hace más de treinta años. Y el vídeo no es nuestro.

Pero para cantarla en directo no hay problema, ¿no?

En directo, no; qué va. Es nuestra, podemos tocarla sin problema. La autoría es nuestra indiscutiblemente. Es sólo lo del videoclip lo que no podemos controlar.

¿Teo Cardalda y María Monzonís forman la pareja perfecta de la música pop española?

Por lo menos somos una de las parejas que ha cantado mucho y que sigue haciéndolo. No es fácil mantenerse juntos en la vida y en el trabajo, pero como hemos hecho musicalmente más o menos lo que queríamos... Los conciertos, los viajes, a veces eso es lo bueno y también lo que complica las cosas. Además, María a veces se aleja de la música; tiene otras prioridades.

¿Cómo se ve Teo Cardalda en los próximos diez años?

Si puedo, lo tengo clarísimo: lo que más me gusta es componer y tocar en directo. Así que trataré de seguir haciéndolo. Al menos, yo.

Ahora una pregunta que se ha puesto de moda. ¿Qué va a hacer después de esta entrevista?

Pues te vas a reír, pero voy a seguir pedaleando. Te he contestado yendo en bici, de ésas que llevan motor. Por aquí por Vigo, que es donde tengo el cuartel general de la gira de verano. Hemos vuelto tras tocar el otro día en Marbella.

Ya decía yo que oía coches pasar... ¿Le he puesto en peligro?

No, no, he estado medio parado aquí en un sitio y me pongo en marcha de nuevo. Sí, la verdad es que esto de los atropellos a los ciclistas es un drama terrible.

Y para acabar voy a utilizar la entrevista para intereses personales. ¿Tocará «Los tejados»? Es que esa canción me encanta...

Pues sí, sí, la tocaremos [ríe].