El Mediterráneo que «empelta» a Pep «Botifarra» y Ahmed Touzani

Aquello de que nadie es profeta en su tierra no ha sido atribuible al cantaor de Xàtiva Pep Gimeno, Botifarra, y en el concierto del XXIII Festival de la Cançó del primer día de la Fira de Xàtiva 2018 volvió a demostrarse. Con la Plaça de la Seu desbordada de gente y tras comenzar el concierto sobre las once de la noche con el Cant de Batre Xabiero, el propio Botifarra lo reconocía: « Si n'hi ha més gent que en la guerra! Es que és Xàtiva, el meu poble, el més gran». Y es que la ocasión también lo valía. Botifarra y el cantante y violinista marroquí que lo acompaña en las actuaciones, Ahmed Touzani, „nacido en Tánger, pero que reside desde hace años en el Genovés„ presentaban su nuevo disco, De banda a banda del Mediterrani, un trabajo discográfico en el que unen la música tradicional valenciana y la norteafricana, dos tradiciones populares con muchas afinidades rítmicas y melódicas.

empelt de música y cultura, como Botifarra denomina esta fusión, queda patente en un disco en el que las 12 canciones que lo conforman, y que anteanoche fueron desgranando, alternan la voz de Botifarra en valenciano con la de Touzani en marroquí. En el concierto, esa fusión se mostró visualmente en el vestuario de los dos cantantes, Botifarra vestido con la chilaba marroquí y Ahmed con el traje de saragüell típico valenciano. « És tot lo mateix», decía el cantaor setabense para explicar las similitudes entre las dos tradiciones.

Tras el cant de batre con el que abrían el concierto, interpretaron la Jota de Biar y la Versà de Biar, con la colaboración, en esta última canción, de Hilari Alonso, de Muro d'Alcoi. En el Espai Escènic de la Plaça de la Seu sonaron después El Romance de Gerineldo; el Cant de batre de Rotglà i Corberà; la Jota de les Ventes, de Moixent; y les Seguidilles de la Foia de Castalla „en la que Botifarra aludió a la tradición dels Enfarinats de Ibi y señaló al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, presente entre el público, para decirle: « tu eixe dia no manaries», ya que en esta fiesta los Enfarinats arrebatan la vara de mando al alcalde durante la celebración.

Pep Gimeno tomó las riendas «parlamentarias» en el concierto ante un Ahmed más tímido „pese a que el de Xàtiva lo pinchaba para hablar, lo hizo escasamente en la introducción de algunas canciones para explicar de que tratan sus versiones„ y el cantaor adornó el concierto con dichos, refranes y anécdotas con los que condimenta las actuaciones. Pese a ser la presentación oficial en Xàtiva de un nuevo disco, Botifarra se mostró generoso y cedió el escenario a Hilari Alonso en una de las canciones y al setabense José Ramón Cerdà, que recitó unas coplas que le dedicó.

Botifarra se mostró comprometido y, con un disco en el que el mar Mediterráneo es protagonista, no dejó pasar la ocasión para comentar las tragedias que se suceden en el Mare Nostrum con los migrantes. «Tenemos que ayudarlos», afirmó solidariamente. También hubo espacio para la reivindicación, de la igualdad, con la defensa de las mujeres (son mayoría las que le han transmitido las canciones, dijo); y de la lengua propia. Botifarra también quiso desquitarse de algunas críticas que ha recibido por su defensa del valencià y agradeció el apoyo que ha recibido de Xàtiva frente a los ataques. Contó cuando le acusaron de estar «adoctrinando» a la gente y en el pueblo donde sucedió vio la bandera de Xàtiva. « Sou molt grans», dijo para agradecer el gesto, lo que arrancó una de las grandes ovaciones que el público le prodigó durante el concierto.

Del nuevo disco, De banda a banda del Mediterrani, también cantaron La Perxelera, el Cant de Batre del Genovés, L'U de Benigànim, el Copeo d'Ontinyent, que arrancó las palmas del público, igual que La Tarara, con la que se cerró en falso un concierto de dos horas en el que Pep y Ahmed estuvieron acompañados por Pere Ródenas, Vicent Carrasco, Hèctor Peropadre, Pau Chàfer, Óscar, Ricard Soriano, Juanra Martí, Raúl, Toni Molina, Aitor y Xus Belda.



La Socarrà y la Nova Muixeranga

Botifarra y Ahmed Touzani clausuraron el concierto con el Dotze i U de Canals; la Granaïna de Montaverner y la Malaguenya de Barxeta, interpretadas con la Colla de Dolçainers i Tabaleters La Socarrà de Xàtiva. El remate lo puso la Nova Muixeranga d'Algemesí con figuras de torres humanas como la Xopera amb Agulla, una sorpresa para finalizar, a la una de la madrugada, un cálido (también por la temperatura) concierto.