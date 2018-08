De epicentro de la Fira d'Agost de Xàtiva, a monumento al abandono

Fue durante décadas y décadas el epicentro de la Fira d'Agost de Xàtiva. Pero ahora, y por segundo año consecutivo, la plaza de toros no albergará ni un minuto de la extensa programación ferial. No sólo es una cuestión de festejos taurinos, prohibidos por el gobierno tripartito de izquierdas que lidera Roger Cerdà, del PSPV-PSOE, tras el referéndum abolicionista del mes de mayo de 2016. El coso setabense fue desde los años 50 también un gran contenedor de actuaciones de todo tipo. Con los años y con la moda de los conciertos en grandes espacios, la plaza se erigió desde finales de los 70 en el gran recinto de referencia de las actuaciones musicales de la Fira d'Agost, en épocas en las que el campo Murta jamás se utilizaba para ello. También era el espacio del teatro, antes de que éste peregrinara por el mercado de abastos, la plaza de la Seu o la del Mercat. Empresa y ayuntamiento pactaban el programa para que alternar toros y conciertos fuera factible. Por la instalación podían pasar cada feria más de 40.000 personas en conjunto, y no era raro el año que tenía actividad diaria desde el 14 hasta el 20 de agosto.

Pero si disparatado fue promover una reforma tan colosal y cara por parte del gobierno popular de Alfonso Rus, casi cuatro años después de su toma de posesión ya es hora de que el actual inquilino de la Casa de la Ciutat rinda cuentas de su gestión. Y lo cierto es que aunque se pudieran celebrar corridas de toros o no, el coso sigue igual que cuando el alcalde tomó posesión del cargo: no se realiza mantenimiento alguno y falta invertir una ayuda que la diputación de Valencia llegó a aprobar (en torno a 250.000 euros) para dotarla de unas medidas de seguridad de las que ahora carece. Por eso, camino de la nueva zona de atracciones mecánicas para adultos, es por segundo año un monumento al absurdo: un gigante de varios millones de euros presa de la herrumbre, el polvo y la desidia.

En los años 80, con el gobierno socialista de Miquel Calabuig, la actividad escénica de la Fira se desarrollaba „casi de manera idéntica a como lo hace ahora„ en una serie de espacios distribuidos por toda la ciudad: la plaza de la Seu, el nuevo auditorio del Jardí de la Pau, la Glorieta... Pero faltaba un gran recinto donde poder traer a Xàtiva a figuras de la música, un modelo que Alzira lideraba esa época con su lluvia de estrellas en las fiestas de Sant Bernat pero que en Xàtiva no existía. Y el coso se convirtió en ese espacio de referencia, por el que pasaron aquella década y hasta primeros de los años 90 Ana Belén y Víctor Manuel, La Trinca, Miguel Ríos, Duncan Dhu, Gabinete Caligari, Carlos Mata, Siniestro Total, Mecano (dos veces, en 1989 y 1991); Miguel Bosé (también en dos ocasiones), Radio Futura, Loquillo y Trogloditas...

Con el cambio de gobierno de 1995, el PP todavía utilizó la plaza unos años. Pero menos. Era, también, porque la programación taurina crecía en extensión de la mano de Enrique Grau. Aún así, en 1996 se programó en el coso el concierto de Sergio Dalma: el último en una Fira d'Agost, ya que Estopa o Elthon John (en 2007) no actuaron en agosto. El consistorio trasladó los grandes conciertos de 1997 y 1998 a la explanada de la Fira de Bestiar (el Camp de d'Alt). Pero en 1999 y dado que en el solar iba a comenzar a levantarse el Gran Teatre, Rus programó por vez primera todos los conciertos en el campo de fútbol, a los que añadió los actos de inauguración y clausura, la fiesta de las paellas, los homenajes anuales a Bruno Lomas... Con una sola y curiosa excepción, ya que en 2000 se celebró el 750 aniversario del privilegio de Jaume I. Y el gobierno contrató un espectáculo de gran formato para inaugurar la feria de ese año en la plaza.



Inactiva y cerrada dos años

En cuanto a su utilización estrictamente taurina, y ya sin conciertos, la plaza albergó cada año más festejos. Con un hito como el de 2002, cuando Grau programó toros (tres corridas, una novillada, rejones y una charlotada) los seis días de Fira. Con los años, crecería el interés por otro espectáculo taurino nocturno, los recortadores. Pero el martes 18 de agosto de 2015 el coso albergaba su última corrida. Toreaban El Javi, Padilla y Miguel Abellán. El 19 de agosto de 2016, un espectáculo de doma caballar sería hasta la fecha el último espectáculo que ha visto la plaza. Hace dos años que nadie ha pisado el recinto. Costó 14 millones de euros.