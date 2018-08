L'Esmorzar de la Llàgrima i el Pregó enceten la Setmana Gran dels Moros i Cristians

«Hui homenatgem als nostres festers i festeres que ens han deixat al llarg de l´any, però també hem de recordar a alguns no festers que són imprescindibles, persones gràcies a les quals molts no sols conseguim eixir a festes sinó poder fer més grans les festes». Amb estes paraules, l´alcalde d´Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava el paper de les persones no festeres en els Moros i Cristians durant l´acte de l´Esmorzar de la Llàgrima, que junt a l´acte del Pregó de Festes donen inici als actes centrals de la Setmana Gran de les ontinyentines festes de Moros i Cristians.

En l´acte, que reunia ahir vora 400 persones al Casino de la Societat de Festers per retre homenatge als festers difunts durant l´últim any, el primer protagonitzava una emotiva intervenció en la qual recordava son pare: «Quan estava el nostre president parlant en In Memoriam, no podia llevar-me´l del cap ni un sol moment. Perquè vos faré una confessió també hui. Jo encara a dia de hui no he aconseguit fer-me el nuc de la corbata i, per tant, sé que tal dia com ahir pujava a la caseta dels meus pares amb totes les corbates que anava a necessitar durant la setmana».

Jorge Rodríguez destacava que «hem de ser extremadament agraïts amb els festers que ens han precedit; amb els càrrecs que donen la cara per representar-nos, però també hem de recordar els no festers que són imprescindibles, dels que al final ens planxen la roba o ens tenen les botes preparades», manifestava.

Homenatge a Sanchis

L´alcalde també tenia paraules d´agraïment per al president de la Societat de Festers, José Rafael Sanchis, en les últimes festes del seu mandat: «Acomiadem a un magnífic president. No et diré tot el que pense perquè crec que t´ho hem dit entre totes i tots d´una manera molt contudent: moltíssimes gràcies pel teu treball al llarg d´estos anys». El president de la Societat de Festers agraïa les paraules de l´alcalde i s´acomiadava agraint als festers i festeres «que dipositàreu tota la confiança en mi i la meua junta, ha estat tot un honor».

Ja per la nit va tenir lloc la Presentació de Càrrecs i el Pregó en la Plaça Major, al peu del castell de festes. L´acte va incloure l´actuació del Ballet Òpera, amb un espectacle ple de color al so de la peça musical «Avern», de Saül Gómez, interpretada per l´Agrupació Musical Ontinyent i dirigida per David Payà.

El pregó va estar dut a terme per Fra Juan Martí, de la comparsa Asturs, qui va plantejar una intervenció plena de referències a l´evolució i millora de les festes al llarg del temps, així com records a les seues vivències personals al món de la festa i al·lusions al Santíssim Crist de l´Agonia (patró de les festes), i a la figura de Sant Francesc, en l´ordre del qual exerceix la seua tasca.