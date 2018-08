La luz de la Fira de Xàtiva se apaga

Caprichos del calendario. La arrolladora semana de actos de la Fira de Xàtiva no terminaba el domingo por la noche. Tenía la prórroga de ayer, porque una feria no termina nunca antes del 20 aunque ese día sea un lunes melancólico como el que anoche despedía esta Fira tan poco calurosa que ha derribado mitos meteorológicos. A las 23.14 subía al escenario Paula Valor, la reina, que había estado precedida de sus damas. La máxima representación política del acto la ostentó, de nuevo, el subdelgado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roberto González. El que fue jefe de la Policía Local de Xàtiva ya estuvo en la inauguración del día 14. Anoche también estaba en La Murta la diputada provincial Mamen Peris.

«Sé que la luz que desprende la Fira de Xàtiva apaga hoy, pero ese resplandor tan mágico siempre brillará con mucha fuerza dentro de mi corazón», dijo Paula Valor anoche en su discurso. Otro parlamento, como el de la inauguración, cargado de intensidad. «Durante la Fira —prosiguió Paula en otro pasaje de su lectura— he conocido mucha gente, he conversado con personas de edades muy distintas, con formas de pensar diferentes... Y me alegro mucho de haber tenido esa oportunidad, porque han enriquecido mi vida. Me han transmitido parte de su experiencia y quisiera poder aprovecharla como es debido. Les estoy profundamente agradecida por todo lo que han hecho por mí. Me han transmitido simpatía y solidaridad», señaló.

«Mi reinado termina, al igual que la Fira, y mucha gente la recordará como una más en el calendario; pero para mí ha sido muy distinta de todas las demás que he vivido: una Fira inolvidable, un cuento breve que leeré, una y mil veces más, y que si no fuera por estas fantásticas amigas y damas, amigos y acompañantes, familiares, gente de protocolo, concejales, alcalde, no habría sido igual», concluyó la Reina de la Fira, quien ha estado acompañada por las damas Yaiza Garzando, Marta Tormo, Julia Llácer y Violeta Martínez.

El alcalde, Roger Cerdà, dijo por su parte que «con la edición de este año, la Fira de Xàtiva ha vuelto a ofrecer una serie de actividades de calidad y con una variedad que ha vuelto a hacer de esta la feria de todas y de todos», y la puso como «ejemplo de convivencia, de acogida y de celebración».

Sobre el balance de esta edición ferial, la cuarta suya como alcalde y la que está considerada la de la confirmación de los cambios aportados respecto de los anteriores modelos, el primer edil aseguró que «hay que hacer un balance positivo sobre los cambios introducidos. La respuesta mayoritaria de la ciudadanía respecto a nuevas ubicaciones y ampliaciones de espacios, así como la recuperación del Reial y la distribución comercial nos hace estar satisfechos», subrayó. «Como elementos de mejora, habrá que consolidar la nueva zona dedicada al comercio local mediante una mayor intensidad en la promoción de esta novedad», admitió. «Ha sido —prosiguió— una apuesta compartida entre el ayuntamiento y la asociación de empresarios Adexa, a quien quiero agradecer su implicación y el esfuerzo llevado a cabo por los comerciantes que han participado», agregó anoche Cerdà.

«Éxito de participación»

El alcalde recalcó que «las actividades programadas en la edición de este año han sido un éxito de participación. Las primeras cifras que nos llegan indican que estamos en unos niveles de visitas muy importante, superiores a los del año pasado», vaticinó. «La Fira continúa atrayendo la atención del público y de los medios de comunicación», dijo. Y destacó el papel de la Reina y la corte. «Tengo que dar las gracias a Paula, nuestra querida reina, porque ha sido un ejemplo de lo que debe ser una Reina de la Fira desarrollando tu tarea a la perfección. Tanto tú como tus damas y los acompañantes —le dijo—has hecho una demostración de corrección, discreción y saber estar en todo momento. Espero sinceramente que esta semana haya sido una explosión de felicidad para ti y los tuyos», afirmó Cerdà.

Al cierre de esta edición, arrancaba el espectáculo que desgrana, en formato concierto, los grandes éxitos del grupo Queen en diversos estilos como broche a la Fira.