Los Secretos obriran hui els concerts

Els dies grans d´Ontinyent ja s´asaboreixen per la zona de la Vall d´Albaida i és que el municipi ja ho té tot a punt per posar en marxa el que són els seus coneguts i reconeguts dies de concerts amb tot un ventall d´opcions musicals que els veïns i seguidors no es podran perdre durant aquests dies.

Hi haurà, a partir de hui, vàries cites ineludibles per a tots els gustos: un total de 8 actuacions d´orquestres tal com La Tribu i musicals com el de Hollywood o Spam Group. Així com l´actuació del jove grup La Pegatina o l´actuació estelar de Los Secretos o La Habitación Roja. Tots ells faran que els dies de festes a Ontinyent siguen inoblidables.

Los Secretos obriran hui les nits de música a la vora del riu Clariano que repassaran una cronologia en el temps que troba els seus orígens en els anys 80 i que ha portat a identificar-los amb la «moguda madrilenya». El grup ha superat el pas del temps amb les lletres de cançons com Déjame o Pero a tu lado. El concert s´inclourà també dins dels concerts de «Ochenteando».

La segona nit musical a Tortosa i Delgado serà el dimecres 22 d´agost a partir de les 21 hores amb La Habitación Roja, La Pegatina i els grups semifinalistes de Sona la Dipu. En esta ocasió hi haurà que comprar la entrada però a un preu de només 5 euros, en anticipada el 20, 21 i 22 d´agost entre les 11:3o i les 13:30 hores o a les taquilles el mateix dimecres.

L´alcalde d´Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava la diversitat d´una programació amb concerts pensats per a tots els sectors d´edat, «i on a més fem una aposta per fer una festa amb accés lliure i gratuït a excepció del concert de Sona la Dipu, que tindrà una entrada a un preu molt assequible, per a una vesprada-nit amb moltes hores de festa».

Les dos nits de concerts a Tortosa i Delgado es completaran amb més espectacles musicals. Dimecres 22 d´agost a partir de les 20 hores a la Glorieta tindrà lloc un espectacle infantil anomenat Divertilandia amb Xispa i Micky. Ja per la nit a partir de les 23 hores tindrà lloc la funció de Hollywood, el musical, al qual s´interpretaran els principals temes de les pel·lícules més reconegudes del cinema. Esta actuació anirà acompanyada d´un ballet, de cantants de musicals i de més de 500 canvis de vestuari.

Dijous 23 d´agost, amb l´inici dels actes grans de la festa, arriben a la Glorieta les orquestres. People Band encetarà la nit a partir de les 1:30 hores; divendres 24 tindrà lloc una macrodiscomòbil amb l´actuació de Spam Grup DJ, que ompliran d´animació la música en directe; i dissabte 25 a partir de la 1 de la matinada actuarà el grup «80 y cuantos» i es comptarà amb una disco mòbil.

L´últim assalt musical serà a la nit de diumenge a dilluns, a partir de la 01 de la matinada amb La Tribu, considerat un dels grups de versions més importants d´Espanya. El president de la Societat de Festers, José Rafael Sanchis, agraïa a l´Ajuntament d´Ontinyent «la col·laboració fluida per complementar la programació dels Moros i Cristians amb una variada oferta musical a la que animem a gaudir a tota la ciutadania».

La regidora de Política per a les Persones, Sayo Gandia, destacava la novetat que suposa l´ús de la reformada esplanada de Tortosa i Delgado com a espai principal de les actuacions, una ubicació amb un aforament d´entre 3.000 i 3.500 persones «que pensem que va a ser suficient i ens permet comptar amb un bon lloc, accessible, agradable, a pocs metres de la Plaça Major i el castell de festes».