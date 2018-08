Falta de brújula literaria

El gobierno de Ontinyent se está metiendo, en asuntos literarios, en un atzucac al empeñarse en voler clavar el clau per la cabota. La muestra es esa exhibición que hacía en los pasados días: «Luz verde desde el Consell para que las Ambaixades y el Crist sean BIC» (no sabemos quiénes son los doctos ni que vara de medir usan). Un paso que, a juicio del alcalde, Jorge Rodríguez, «conducirá al otorgamiento de la máxima protección a uno de los elementos principales de nuestro patrimonio cultural inmaterial». Si tenemos en cuenta que el texto de las Embajadas, desde que terminó la dictadura viene siendo cuestionado por no pocas voces autorizadas por su galopante involución y su arcaísmo, que lo sitúan en lo obsoleto, no se entiende en un gobierno democrático que quiera aferrarse a J. Cervino como portador de las «esencias» locales. Si se acercasen a ilustrados y eruditos sabrían que el texto de las Embajadas es una pésima tarjeta de presentación, máxime si pretenden su homologación como Fiesta de Interés Turístico Internacional del conjunto de los festejos morocristianos. ¿Quién ha dicho que el texto de las Embajadas no puede ser reescrito o cambiado, tal vez mediante concurso literario? ¿O es el inmovilismo que aplica el PP con la Constitución? Porque si el problema que acecha al gobierno ontinyentí es el de ejercer la «protección patrimonial» en asuntos literarios, cabe brindarles alternativas. Y no ceñirse solo a Guerau de Montmajor como hizo Joan Fuster en un programa de moros y cristianos hace casi medio siglo. Así, si la cuestión municipal estriba en que «las Embajadas datan de 1860 y fueron escritas por el famoso (sic) literato Joaquín J. Cervino», ahí tiene, para sacar pecho, en otro escenario literario, la Rondalla de Rondalles (1768), de fray Lluís Galiana. Si rebuscan en los archivos municipales verán que dicha obra la reeditó en 1986 el Ayuntamiento de Ontinyent, acompañada de un estudio lingüístico del profesor Joan E. Pellicer. En el prólogo, Antoni Ferrando, académico de la AVL, aludía a Azorín, quién en 1949 escribió «el sabor se gusta cuando se lee la Rondalla de Rondalles de Galiana». Ser el único autor y la única obra escrita en valenciano en el s. XVIII bien vale una misa. Pero sobre todo ser más conocida por las nuevas generaciones del s. XXI, esmerándose en su divulgación, al ser un patrimonio señero de las raíces culturales ontinyentinas. Asimismo, Vicent Josep Escartí escribía «en el camp de la literatura de creació, Galiana és importantíssim». Para más información exhaustiva pueden acudir al capítulo Els refranys valencians, arreplegats pel pare Lluís Galiana, de un erudito de la cultura local como José Ángel Gironés, publicado en Almaig, estudis i documents, en1991.

Pero si los gobernantes de Ontinyent aún andan peces en este asunto de la creación literaria, pueden acudir la Biblioteca municipal y consultar los dos únicos libros editados en 1990 por el Servei de publicacions de l'Ajuntament d'Ontinyent: El nº 1 correspondía a Josep Sanchis Carbonell. El 2, y último, a una joya contemporánea de la corona (aún no protegido), On comença la Vall, un poemario de David Mira i Gramage, prologado por Ovidi Montllor: «poeta d'Ontinyent, des d'Ontinyent, del país, del continent, del món. Vigililant impenitent de la memòria de les coses, les persones, les olors, el gust».