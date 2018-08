Xàtiva rep les últimes sis joves que treballaran un any en l'Ajuntament

Dilluns de matí es va produïr la rebuda de la resta de joves que durant un any treballaran a l'Ajuntament de Xàtiva gràcies al Programa Avalem Joves Plus, pla del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). L'objectiu d'aquest programa amb el que el consistori comptarà durant un any amb un centenar de nous treballadors, és millorar l'ocupabilitat dels menors de 30 anys, proporcionar experiència laboral i posar en valor el talent jove de l'administració pública, han recordat.

Aquestes últimes incorporacions (un total de sis) serviran per cobrir els llocs de treball de conserge, monitora de temps lliure, tècnica superior d'administració i finances, treballadora social i altre lloc amb tasques d'informació i documentació, segons van afegir les mateixes fonts.

L'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va aprofitar per donar la benvinguda a les joves en nom de la corporació municipal: «Esperem que vaja molt bé i us desitgem una bona feina. Hem posat moltes expectatives en aquest programa, perquè aconseguir tindre cent persones més a l'Ajuntament de Xàtiva per a nosaltres és un repte», va manifestar el primer regidor.

El programa Avalem Joves generarà 5.400 llocs de treball per a joves menors de 30 anys en tota la Comunitat Valenciana i disposarà d'una inversió de més de 100 milions d'euros, finançats gràcies al Fons de Garantia Juvenil de la Unió Europea, dels quals Xàtiva ha percebut 1.056.774,72 euros, van dstacar ahor fonts municipals.



Treball en Benestar Social

Per altra banda, gràcies a la incorporació de 99 nous treballadors a l'Ajuntament de Xàtiva mitjançant el referit programa, el departament de Benestar Social ha completat la seua plantilla amb un monitor d'educació i temps lliure que dinamitzarà la programació d'activitats adreçades al col·lectiu de persones majors durant els mesos d'agost i setembre, fomentant així activitats d'oci per a jubilats i pensionistes. A més a més, una vegada òbriga les portes el nou centre JOC, espai social de joventut, oci i cultura d'Abu Masaifa, el treball del monitor anirà encaminat a programar i dinamitzar les vesprades d'oci inclusiu dels preadolescents i adolescents de la nostra ciutat.