Compromís desaprueba que Roger Cerdà delegue en Reig y se olvide del turno que él creó

La tercera pata del gobierno tripartito de Xàtiva también desaprueba la decisión de Roger Cerdà de delegar la alcaldía en su ausencia en un edil de su propio grupo, Ignacio Reig, que ya lo fue como tercer teniente de alcalde en 2017, y no en Cesca Chapí, de Esquerra Unida, cuarta teniente de alcalde y, por tanto, persona a la que le correspondía este año. La portavoz de la formación nacionalista, Cristina Sunyer, recordó ayer en declaraciones a Levante-EMV que el alcalde «anunció en 2016 que la alcaldía en funciones recaería cada año, y por orden numérico, en los primeros cuatro tenientes de alcaldes». Es por ello que la decisión unilateral de saltarse su propia propuesta es para la edil y segunda teniente de alcalde de Xàtiva «muy sorprendente» y «desacertada», recalcó ayer a este diario.

Sunyer señaló ayer que «todos sabemos que al alcalde no le gustó lo que sucedió en 2015», dijo (sin detallarlo) en alusión a la agenda que Miquel Lorente, primer teniente de alcalde, se montó en ausencia de Roger Cerdà el primer año. «Quizá por ello „prosiguió ayer la edil„ en 2016 hizo lo que hizo y ya no confió en él. Pero creo que si ese era el problema, tocaba decirlo y advertir a Lorente de que tal vez no había obrado bien. Pero optó por decir que creaba este turno de los cuatro tenientes de alcalde... Pues si era de verdad esa su intención cuando ese año me nombró a mí, es incomprensible que ahora se desdiga de su propia propuesta», censuró ayer.

La concejal cree que si el alcalde socialista de Xàtiva ha perdido la confianza en Lorente, «que se lo diga o que lo explique. Pero no le explicó anda en 2016 y ahora que le tocaba también a esta formación, tampoco», cuestiona.

Cristina Sunyer dijo ayer que la alcaldía en funciones «es intrascendente» y recordó que es algo simplemente «para firmar papeles y para tomar alguna decisión en caso de emergencia porque el alcalde no está. Es importante, por lo tanto, que no tenga ese miedo a delegar en nadie... Y otros han de saber también que es para eso y no para ir de alcalde por ahí aprovechando que no está el otro».