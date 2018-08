L'esperat Mercat Medieval s'obri hui i preludia les festes patronals de Quatretonda

La setmana cultural de Quatretonda ja ha començat amb alguns dels actes programats. Però un dels esdeveniments més imporant començarà a partir d'aquesta vesprada a les 19 hores des de la plaça de l'Oliver, passant pel carrer del Mig, la plaça dels Sants Joans i la plaça del Mestre Codonyer. Allí es celebrarà l'esperat Mercat Medieval i de productes típics artesans de Quatretonda. En ell s'hi podran trobar productes de tot tipus com: vins i licors, oli, pa, formatges, embotits, coques tant salades com dolces, melmelades i mel i dolços, a més de la degustació i venda de cerveces. Però no tot és menjar sinó que també es podrà trobar bijuteria, artesania de tot tipus i una mostra de boixets i animals. Un mercat que comença esta vesprada i del qual també es podrà disfrutar demà a partir de la mateixa hora.

Encara que hui comença el Mercat Medieval, els actes de la Setmana Cultural van començar el passat dia 17 amb una cercavila a càrrec de la Societat Musical La Lira. A més, va tindre lloc la inauguració de moltes de les exposicions que es podràn veure fins al proper dia 29 en horari de 20 a 22 hores. Algunes d'aquestes són: Jaume I, Visualització de les Dones, El Guateque II, els Misteris Assumpcionistes, Festers 1968 o Joan Fuster., segons han explicat.

Però, a la programació d'aquesta setmana cultural també hi ha lloc per a la festa ja que s'han programat actes de tot tipus com els espectacles de malabars, humor, acrobacies, foc... que es celebraran aquesta vesprada a partir de les 19 hores des del CCE Elvira Veres fins a la plaça dels Sants Joans. A les 22:30 hores serà el concert a càrrec de la formació musical Jazzmatiks a la plaça dels Sants Joans. Demà, els més menuts tindran el seu lloc a la festa de manera que podran disfrutar, a partir de les 18 hores, de jocs inflables en la plaça de l'Oliver i, per acabar la jornada actuarà l'humorista Maria Juan a les 22:30 hores al carrer de l'Alcalde Juan Mahiques.

Un altre dels esdeveniments que no poden faltar a la programació és el sopar de cabasset que tindrà lloc el diumenge a les 22 hores al carrer del Dr. Marañón. Aquest comptarà amb l'actuació de Gent Sense Vergonya, que interpretaran l'espectacle Del Sastre a la Pelaora. A més de tots aquests actes hi ha una extensa programació esportiva i cultural en la que s'intenta donar un espai a tothom.