VIAJE A NINGUNA PARTE

h ay quien llega al poder con tanto padecimiento que no se despega de él ni para ir al baño. Es realmente una anécdota quién ostenta la alcaldía de Xàtiva de forma provisional, mientras el alcalde se toma sus muy merecidas vacaciones. Parece pues gratuito tomar una decisión que contradice las propias decisiones y muestra bastante poco respeto a la palabra dada a algunos socios de gobierno a quienes habría que mimar, dada la escasísima diferencia obtenida en cuanto a aprobación electoral. Sólo se puede deber a la soberbia o a la amnesia. También a la falta de olfato político, desaprovechando así la ocasión de tener un gesto de reconocimiento, no a una mujer ni a una formación política, sino a una sociedad que exige una oportunidad para las mujeres. A ver si lo hacen mejor o por lo menos igual de mal que algunos caballeros que, hasta ahora, no se han lucido demasiado. Más allá del ámbito local, por supuesto.

Es una decisión innecesaria y gratuita, la de Roger Cerdà. Hace pensar en mezquindades de las que la ciudadanía ya ha visto suficientes. Si se pretendía demostrar quién manda en la ciudad, sin necesidad ni obligación de dar explicaciones, lo que se evidencia, en realidad, es un autoritarismo rancio y obsoleto que nos resulta amargamente familiar. Si se pretendía invisibilizar a la concejala o al partido que susurra en el cogote y a las políticas de igualdad desarrolladas, el efecto es el contrario al crear un conflicto que podría haberse evitado y que huele mal.

Cuando uno va al baño, lo hace con discreción. Y normalmente para una corta ausencia. Tan corta que el sucesor/a tiene escasas o inexistentes posibilidades de hacerle sombra con sus decisiones, a menos que declare la guerra a alguna otra localidad. Para ese viaje no hacen falta tantas alforjas.