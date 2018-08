JOAN SALES A XÀTIVA I AL FRONT DE TEROL el 1937 un recull de les seues «cartes a marius torres» (iii part)

Últim article de tres en què l'autor ha explicat les alusions a Xàtiva de Sales en la seua coneguda obra i un viatge seu per terres del front de Terol en 2016

li preguntem a la nostra informadora jove, Encarna, quina podria seria la casa millor del poble on va dormir Sales i celebraren el Nadal del 37 els oficials amb les seues dones que vingueren de Barcelona. L'escriptor diu que el dormitori té un balcó que dona al riu, però no queda cap vidre pels bombardejos. Ella ens ensenya la casa que recorda com la millor del poble a la part baixa i oposada a l'església al sudest; i ara està deshabitada i mig enderrocada: el riuet es diu Camaràs. Al final anem al petit bar per veure si algú ens diu alguna cosa més. El dia estava núvol i molt cobert, i com es feia de nit, desistim per a una altra ocasió de pujar al santuari de la Virgen de Herrera de los Navarros (1.348 metres) des d'on es veu tota la comarca, segons ens diu Sales, encara que passem pel poble en direcció a Luesma, Fombuena, Badules i Romanos per a tornar per l'autovia mudéixar fins a Caminreal i, finalment, a dormir a Esterqüel.

Al dia següent dijous 13 d'octubre, passem per Montalbán, Utrillas i Muniesa i ens dirigim a Belchite o Belxit en la nostra excursió per la zona. Durant el setge de la vila, Sales estava en la Pobla d'Albortó (dimarts 12 d'octubre-dissabte 23 d'octubre 1937, on ell ens comenta (pàgines 279, 290 i 302)

Diu Sales: «Acabo d'escriure Belxit i d'ara endavant escriuré la Pobla d'Alvortó; és que entre els protocols d'un notari que hi exercia en el segle XVI i que he trobat entre els enderrocs, que son tot el que queda d'aquesta vila desventurada „presa, represa i tornada a prendre„, he vist que aleshores ho excrivien així...Per altres detalls d'aquests documents es veu clarament que en el segle XVI encara s'hi parlava un dialecte aragonés molt pròxim al català, molt més pròxim que s'hi parla avui. ¡Qué fàcil hauria estat catalanitzar Aragó! Tot hi duia, la geografia, la història, la filologia; tot va anar bé i ens hi encaminàvem mentre tinguérem una dinastia nacional, després el carro rodolà pel pedregar quan, sense reis propis, començà a dir-hi la seva el poble. Avui en dia hi ha cretins que sembla que facin tots el possibles per reduir encara més la nostra pàtria; fora de l'Empordà i de la plana de Vic es senten "estrangers" per tot arreu... Separació que ens ha perjudicat a tots, catalans i aragonesos, que tanta forrolla havíem fet al món mentre anàvem junts i sense els castellans... Potser catalans i occitans som una mena de raça indecisa, que mai no hem acabat de saber amb certesa què volíem. Et diré amb tota franquesa que en els moments actuals m'atreu molt més com a idea la Corona catalano-aragonesa que no pas la fabulosa Occitània. Amb aquesta ens lliga la semblança de la llengua, però amb Aragó la història, la geografia i ara la llengua. A Aragó no m'he sentit mai estranger ni amb prou feines foraster, sovint tot al contrari; com si en fos fill».

La devastació total. Quan arribem a Belxit, s'ha acabat la visita guiada. Però ens aconsellen que podem recórrer per fora de la tanca metàlica el perímetre del poble antic, totalmente devastat per la guerra, i després poden visitar el poble nou construït al costat amb l'arquitectura dels anys 40 i 50 i que fou edificat per la Dirección General de Regiones Devastadas. Eixim de Belxit i passem per la Pobla d'Alvortó a 17 km en la Sierra Gorda, on va estar també Sales. De tornada cap a casa passem per Fuendetodos, patria de Goya; per Villanueva de la Huerva „on anomenen aquest riu en femení„; arribem a Cariñena, Puerto de Paniza, Mainar, Villarreal de la Huerva, Retascón i finalment Daroca, que comparteix els Corporals de la Col.legiata amb Llutxent de la Vall d'Albaida, i era el cap d'una extensa comunitat de "aldeas".



De tornada a casa. Per la carretera general anem vora la vall del Jiloca, el front de la banda "nacional o franquista". San Martín del Rio, Bàguena i Burbàguena i parem a contemplar el pont romà de Luco de Jiloca sobre el riu Pancrudo, que ens porta novament records de la nostra estància en Terol en 1970-71. Per Lechago i Calamocha ens incorporem a la nova Autovía Mudéjar. Un cafenet en Barracas, a l'hora de berenar, abans del Puerto del Herragudo o Ragudo, on fins a la construcció de l'autopista s'apareixia la misteriosa donzella de la curva, que marejava als camioners, però ara ja està eliminat. I per sopar ja estem a Xàtiva.