Saúl Sánchez se marcha cedido al Atzeneta tras ficharlo este mes el Ontinyent

El delantero Saúl Sánchez Morales, fichado este mismo mes de agosto por el Ontinyent CF, jugará cedido en el Atzeneta esta temporada. Así lo anunciaba ayer el club textil, que indicaba que había llegado a un acuerdo con el Atzeneta para que el jugador de 20 años se marche cedido de la entidad blanquinegra a la taronja. El Atzeneta se estrena esta temporada en la Tercera División. Saúl Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria) conoce bien el fútbol valenciano, ya que jugó en el Recambios Colón, también de Tercera División; en el At. Levante y el At. Saguntino, de Segunda B. Además, como juvenil jugó en el Levante UD. Antes de recalar en tierras valencianas, jugó en el CEF Puertos de Las Palmas y en las categorías inferiores del At. Madrid. El Ontinyent, que anunció su fichaje el pasado 13 de agosto, resaltaba del delantero su capacidad de jugar de espaldas y ser referencia, y su «imponente rapidez».