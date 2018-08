Una costosa oficina de turismo para una oferta que continúa precaria

corría el mes de noviembre de 2010 cuando la entonces consellera de Turismo, Belén Juste, junto con el director general de Turespaña, Antoni Bernabé, inauguraban el recién adecuado centro de recepción de visitantes ubicado en las dependencias de la antigua estación de servicio de la Font del Lleó. En la obra se invirtieron 186.000 euros, y en torno a 25.000 en su equipamiento. Fue una de las últimas actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Xàtiva, firmado en 2006 entre las administraciones turísticas central, autonómica y municipal con una inversión global de 1,8 millones de euros entre las tres. Probablemente, tal como se puede comprobar viendo el estado de precariedad en el que sigue la desasistida oferta turística de Xàtiva, pocos destinos como el setabense habrán desaprovechado así la importante inversión pública, que tal vez tarde muchos años en producirse. O quizás ya nunca.

Pero la historia del centro de visitantes de la Font del Lleó, lejos de convertirse en un referente acorde al presupuesto desembolsado comenzó pronto a ser objeto de despropósitos. La antigua oficina de turismo, en el bajo de un edificio moderno de la Albereda, que tomó el relevo a la primera Tourist Info ubicada en las dependencias de la botica Artigues, en el corazón del magnífico conjunto histórico-artístico, y que fue una de las primeras de interior de la Red de la Comunitat Valenciana, siguió prestando servicio casi hasta hace unos días, a pesar de estar abierto el centro de visitantes. Tal vez porque en el diseño del centro en la antigua gasolinera, ubicando con un mal planteamiento el espacio de información en el estrecho habitáculo del edificio, incumplía los requisitos del convenio firmado entre el ITVA/Agència Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Xàtiva que incorporaba la oficina a la red autonómica. Sería interesante saber si el descontextualizado y contrario a las leyes de Patrimonio panel rojo con el nombre de la ciudad y la rotulación junto al símbolo turístico de la palmera autonómica incumplen también el citado convenio: la cercana Font del Lleó está declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero además, la suma de gasto público hasta la reinauguración del centro de visitantes el pasado día 14 se ha ido incrementando. Al inicio de la legislatura se pagaron 220.000 euros que estaban pendientes respecto al convenio que el ayuntamiento tenía con la empresa Repsol por la antigua gasolinera, a los que se han añadido otros 80.000 para poder acondicionar el espacio, de los que parte se sufragarán con una subvención, otra vez, de la administración turística autonómica. Y a ello todavía habría que sumar las cantidades correspondientes al alquiler del local anexo, que se estiman en unos 900 euros al mes durante un periodo de diez años.

Así pues, Xàtiva posee un centro de visitantes cuyo coste sobrepasa ampliamente el medio millón de euros, un extremo que podría no tener queja si la oferta turística con la que pretende ejercer de adecuado canal de conexión estuviera a la altura en cuestión de inversión, adecuación, horario, servicios, plazas de alojamiento y personal cualificado. Pero no es así. El nuevo centro de visitantes se reestrena en una Fira d'Agost, de interés turístico nacional, cuyo programa sigue sin revalorizar la oferta monumental de su conjunto histórico-artístico, ni de día, ni de noche, mientras en otras ciudades, por ejemplo, la contemplación de destacados actos festivos desde lugares emblemáticos se incorpora como oferta turística. Y seguirá, acabada la Fira, informando sobre una ciudad cerrada por vacaciones hasta bien entrado el mes de septiembre, pese al lleno de destinos costeros a una hora de distancia y con más de la mitad de su decena de Bienes de Interés Cultural y monumentos nacionales sin un horario adecuado o cerrados. Y, al mismo tiempo, se convoca concurso-oposición para dos puestos con categoría básica de auxiliar de turismo para funciones de técnico o técnica turístico/a que muchas veces necesitarán para su buen fin la titulación técnica turística o el conocimiento de idiomas. No es nuevo. Pero no por ello deja de ser decepcionante que se siga insistiendo, más de una década después, en construir la casa del destino turístico de Xàtiva sin cimientos sólidos, expertos y contrastados. Pese los miles de euros destinados y, seguramente, por desgracia, desaprovechados.