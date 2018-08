El Olímpic comienza hoy la liga en Silla y López asegura que llegan «con confianza y convicción»

El Olímpic estrena la liga esta tarde (19:15) ante el Silla en el campo del equipo de l'Horta, un partido que contará con el arbitraje de Borja Guijarro Colomer. El entrenador del club de Xàtiva, Jero López, podrá contar con todos los jugadores de la plantilla, a excepción del guardameta Paco que sigue su particular recuperación tras su operación quirúrgica. El técnico ha asegurado en la primera previa que «llegamos con ilusión y tranquilos, con confianza y con la convicción de que podemos estar bien durante el partido», señala López.

La nueva normativa establece que se puede convocar hasta a 18 jugadores, por lo que todos acudirán hoy a Silla. La nueva norma es del agrado del técnico, pues permite recompensar con la convocatoria el trabajo semanal de algunos y a la vez ofrece más opciones de sustituciones durante el encuentro. López no ha dado pistas sobre su primera alineación, «siempre vas pensando el once pero hay mucha gente que está bien, que llegan bien, y que me ponen las cosas difíciles. Estoy contento por contar con 18 jugadores que están peleando todos por entrar».

Ante el Silla se jugará un partido «disputado, contra un buen equipo. Son todos muy igualados y se conocen todos. Ha hecho un buen equipo, por lo que tendremos que estar muy aplicados». Jero López tiene claro el objetivo: «ganar, fundamentalmente ganar».

El Olímpic inicia una nueva temporada, que debe ser muy diferente a las anteriores tras la llegada del grupo inversor Sudeva, con José Alemany como su representante en el club. Según el entrenador, se ha hecho un buen trabajo este verano, «no quiero hablar de la temporada anterior. Era importante que el club fuera ganando estabilidad y desde ahí crecer como equipo. Se han encontrado con dificultades pero al final hemos formado un equipo que puede empezar la liga con ciertas garantías».

En las oficinas del club se realizó el acto de la firma de contratos de los integrantes de la primera plantilla y cuerpo técnico del CD Olímpic por parte de Anuj Gupta presidente de Sudeva, que durante estos días visita Xàtiva. Gupta ha mantenido reuniones con el ayuntamiento, también con empresarios y posibles patrocinadores. Su presencia ha sido muy bien valorada por la plantilla y cuerpo técnico, ya que marca una clara diferencia respecto a la anterior campaña y que les aporta tranquilidad y seguridad. «Se gana seriedad. Ha sido importante verlos aquí, que están en contacto con nosotros», ha afirmado Jero López, quien ante el Silla ha pedido el desplazamiento de aficionados hasta el municipio de l'Horta.



Invitación al embajador indio

El Ayuntamiento de Xàtiva ha enviado formalmente a la Embajada de la República de la India la invitación a su embajador en España, Venkatesh Varma, para que visite la capital de la Costera el próximo 3 de septiembre, y está a la espera de confirmación. El embajador asistirá el día antes al encuentro del Olímpic en la Murta.

Por otra parte, el Olímpic juvenil disputará un nuevo partido de pretemporada. Será el próximo martes a las ocho de la tarde, en el que jugarán en Chella contra su equipo de la primera regional.